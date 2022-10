La tajante respuesta de India Martínez a las críticas por posar en bikini: "La que liais por una foto en las roquitas"

Hace apenas un mes que India Martínez hacía uso de su perfil en redes para publicar unas despampanantes fotos en bikini con las que quiso despedirse del verano y que desataron los elogios de sus seguidores que piropearon la impresionante figura de la cantante.

Sin embargo, lo cierto es que también se convirtió en una publicación de lo más comentada puesto que algunos detractores se le echaron encima con mensajes con los que le tachaban de dedicarse a enseñar "demasiado cacho".

"No toca que tú que eres una gran artista enseñes tu cuerpo como si fueses una instagrammer cualquiera" o "No caigas en este tipo de contenido en busca de 'likes' y comentarios de babosos", fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Unas críticas que la joven de 37 años no quiso pasar por alto compartiendo una tajante reflexión a través de su cuenta de Twitter: "A los que piensan que no puedo subir fotos en bikini porque soy cantante... O que no me hace falta enseñar... O que es para provocar al personal", comenzaba escribiendo.

"Lo hago porque me da la gana, porque me da igual lo que piensen los demás y porque soy una mujer libre", aclaraba en mayúsculas junto a "otra" fotografía en traje de baño.

India Martínez pide "un poquito de tregua" con los insultos

Ahora, algo similar ha ocurrido de nuevo, sin embargo, en esta ocasión India Martínez ha tirado de ironía en su respuesta. Y es que, tras compartir este domingo una nueva y especular imagen en bikini junto a la que adjuntaba "37, ¿qué tal me sientan?", un desafortunado mensaje se ha colado entre sus comentarios.

"¿Pero tú cantas o eres influencer? Realmente no sé quién eres pero dos veces me has saltado por aquí y siempre luciendo magra, en fin, toro porno me va más", se puede leer.

Algo a lo que la cordobesa, haciendo gala de su sentido del humor, le contestaba: "Tío, un poquito de tregua en los insultos que ha sido mi cumpleaños... ni eso respetáis".

Unas rotundas palabras que más tarde se sumaban al nuevo tuit que ha compartido en la mañana de este lunes: "La que liais por una foto en las roquitas".

Seguro que te interesa...

India Martínez enseña sus estrías para servir de ejemplo: "A veces me he sentido acomplejada"