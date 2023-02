Susana Molina revela los retoques estéticos que se ha hecho en el pecho tras extirparle "un bulto"

"No sabía si contar esto o no", así ha comenzado Susana Molina a detallar vía Instagram Stories los motivos de su última intervención de pecho, de la que, antes que nada, ha querido recalcar que, a pesar de que haya cosas suyas con las que no se sienta del todo cómoda, "no voy a pasar por un quirófano cada vez que algo no me guste".

La influencer se ha remontado dos años atrás para explicar que entonces le salió "un bulto en el pecho", algo que hizo de esa semana "la peor" de su vida pero que, por fortuna, tras analizarlo resultó ser benigno. Pese a que pudieron quitárselo "en parte por aspiración", lo cierto es que "no me lo pudieron quitar del todo porque había que abrir" para ello puesto que "estaba muy cerca de la prótesis".

Sin embargo, "al cabo del tiempo me volvió a crecer y ya lo tenía muy grande", tanto que "incluso se me veía con las camisetas y me lo quería quitar". Decidida a ello, tras comentarlo con un cirujano, entonces aprovechó para hacerse algunos "arreglos": "Yo decía 'a mí lo que más miedo me da es el momento anestesia y lo que peor llevo es el postoperatorio pues ya que tengo que entrar para quitarme el bulto que me arregle también el otro pecho', o sea la otra cicatriz, que justamente la parte de abajo había quedado como peor", confiesa.

Susana Molina | Instagram (susana_bicho)

Antes de continuar contando su "operación de cirugía estética", la joven ha querido hacer hincapié de nuevo en el hecho de que "si no llega a ser por el bulto yo no entro en un quirófano otra vez por esto". Sin embargo, aprovechó también para preguntarle al profesional "si se podía cambiar la prótesis por una más pequeña".

"En fin, al final aproveché el tema del bulto para corregir estas dos cositas que os comenté que eran una prótesis más pequeña y corregir una cicatriz que no me encantaba pero que podía haber estado con ello perfectamente, simplemente, ya que tenían que dormirme y tenía que estar en casa en reposo, pues aprovechaba y hacía todo esto", ha concluido.