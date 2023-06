Shakira confiesa cómo era su "turbulenta" relación con Piqué: "Un Dragon Khan"

Hace más de cinco años que Shakira vive inmersa en una trama judicial debido a un presunto fraude fiscal de 14,5 millones de euros. En este tiempo, la artista colombiana ha declarado ante el juez del caso en los juzgados de Esplugues de Llobregat, donde ha defendido su inocencia y ha repasado los inicios en su relación con Gerard Piqué.

Los delitos de los que la acusan se remontan desde el 2011 al 2014, cuando la cantante aseguró que vivía en las islas Bahamas, aunque la Fiscalía cree que ya residía en Barcelona. Shakira siempre ha mantenido que no fue hasta 2015 cuando se asentó en España y ha lamentado el "daño irreparable" a su reputación.

Junto a ello, El País ha tenido acceso a las palabras de la natural de Barranquilla, en las que ha repasado el inicio de estos hechos, íntimamente ligados al comienzo de su relación con Gerard Piqué.

El periódico ha recogido cómo Shakira relata que, tras empezar a salir con el futbolista, ella prefería "ir a verlo a él y no ir a Bahamas a encontrarme a mi ex".

"Era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard. Entonces, por apaciguar un poco los celos de Gerard, que eran naturales porque no teníamos una relación consolidada, había mucha inseguridad por ambas partes y las heridas con mi anterior pareja estaban abiertas", confesó la cantante.

Junto a ello, Shakira ha recordado el que es uno de los actos "más románticos" que ha hecho en su vida tras empezar viéndose poco, pero fueron avanzando en su relación: "Estaba encantada con él. Recuerdo estar volando de Marrakech a Croacia. Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard […] No sé si la Agencia Tributaria me lo habrá computado como un día en España".

Shakira y Gerard Piqué | Gtres

Sobre el creador de la Kings League, su ex solo tuvo palabras de cariño durante muchos años: "En 2011, cuando empiezo a salir con él, casi no nos veíamos. Tiene 23 años, 10 menos que yo. Futbolista, guaperas, con fama de Playboy... Era un loquito en esa época. Ahora mismo es un tipazo, pero entonces no tenía garantía de que las cosas iban a tirar adelante o que íbamos a formar una familia. Jamás me imaginé que iba a vivir en este país por ese niño con barba que estaba increíble, pero bueno, no más".

Sin embargo, a pesar de los elogios hacia su expareja, la artista de 46 años ha señalado en los tribunales que esta inseguridad en su relación con el exfutbolista fue uno de los motivos por los que no se estableció antes en España: "Cómo iba a sacrificarlo todo por un chico al que estaba conociendo, ahí asaltando la cuna".

Igualmente, sobre sus complicados inicios, Shakira ha recordado los altibajos que tenía con Piqué: "Nuestra relación era muy turbulenta, era un Dragon Khan, porque nuestras vidas profesionales no compaginaban, era como juntar agua y aceite. Yo era una trotamundos y él tenía que cumplir un horario".

Acusada de fraude fiscal, la cantante se enfrenta a una posible pena de prisión de 8 años y 2 meses y a una multa de 23,8 millones tras negarse a llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Centrada en demostrar su inocencia, la colombiana se va a reunir con su defensa, encabezada por el abogado Pau Molins, para concretar los detalles de la estrategia que seguirá en el juicio.