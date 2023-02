El sentido mensaje de Clara Lago despidiéndose de la perra de Dani Rovira con quien ha compartido muchos momentos

Clara Lago ha hecho uso de sus redes sociales para compartir una triste despedida con todos sus seguidores: un emotivo mensaje con el que dice adiós a Carapapa, la perra de Dani Rovira con quien ha compartido muchos momentos debido a los años de relación que ha mantenido con el actor.

"Ay, compañerita… gracias por todas las vivencias, por las enseñanzas vitales y por tu esencia de 'pacha mama' dentro de ese pequeño cuerpo. Fuiste y siempre serás la reina de la casa, nuestra pequeña little yunke... ser superior. Gracias por la huella que dejas, y feliz viaje, #carapapa", escribe junto a este post donde ha publicado una imagen de Carapapa en la nieve y la vela que le ha puesto en señal de duelo.

Una triste noticia que Dani Rovira anunciaba hace un par de días en sus redes mostrando el gran dolor que ha sentido por esta gran pérdida: "No me acuerdo de mi vida sin ti, amor mío. Tendré que volver a aprender a SER sin ti. Lo has luchado hasta donde has podido. Pero hoy ha tocado decirte adiós. No imaginaba que un adiós pudiese ser tan bonito y a la vez tan doloroso. Has sido el regalo más bonito que me ha dado la vida. Tengo el alma en mil pedazos. Mi compañera, mi amor, mi toma de tierra. Nunca podré agradecerte el amor que me has dado a mí y a tanta gente. Te has ido tranquila, en casa, con tu cabecita junto a la mía, sin protestar, aceptando que ya llegaba el final. Recuerdo hace casi 12 años cuando llegaste a casa y desde ese día, ya no fui el mismo. He conocido el amor incondicional contigo. Soy mejor persona desde que llegaste a mi vida. Te amo, mi pequeña yunque. Dile a Buyito, si le ves, que cuide de ti, y que también le echo de menos. Si soy más humano ha sido gracias a ti. Y gracias a ti, pude abrir la puerta de mi amor por todos los animales. Espero haber estado a la altura de ti, el ser vivo más especial que jamás he conocido. Mi amor, duele, duele tanto que no hay consuelo. Descansa…ojalá donde estés, todo esté lleno de flores, para que tengas todo el tiempo para olerlas. Porque la vida va de eso. Gracias por enseñarme tanto. Gracias a todos los que la habéis querido tanto. Mi vida, mi amor, mi compañera. Te AMARÉ siempre".

A pesar de su ruptura en 2019, Dani Rovira y Clara Lago han demostrado mantener una estupenda relación. Un amor que surgió durante el rodaje de 'Ocho apellidos vascos'. Y aunque hace unos años decidieron poner fin a su relación, la actriz fue un apoyo fundamental para el intérprete durante su lucha contra el cáncer. Un apoyo que ahora vuelve a demostrar con el fallecimiento de su querida mascota.