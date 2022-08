Las redes sociales no solo sirven para reflejar lo bien que nos va en nuestro día a día o lo felices que somos aparentemente, sino que a veces con pequeños gestos podemos convertirnos en un icono de referencia para muchos de nuestros seguidores.

En los últimos tiempos, se ha ido dando mayor relevancia a la naturalidad de los cuerpos y se ha ido priorizando la importancia de quererse y aceptarse a uno mismo seamos como seamos.

Todos a lo largo de los años hemos sufrido cambios, tanto físicos como mentales, y lo cierto es que cuando uno salta a la fama y se convierte en una estrella estos también influyen.

Nathy Peluso es una de las cantantes que arrasa allá por donde va. Cada vez que saca un temazo se convierte en todo un hit, y lo mismo pasa cada vez que comparte una publicación en su perfil de Instagram donde roza los casi cinco millones de seguidores.

Un referente no solo en la música

No solo en el ámbito musical se ha vuelto todo un icono, sino que en el movimiento 'body positive' también lo ha hecho.

Acostumbrados a verla presumir de curvas y a mostrarse de lo más empoderada con sus looks antes de salir al escenario y con sus 'make up', ahora que llega el verano no ha querido ser menos.

La argentina, que está disfrutando de esta etapa a su manera, a veces en los escenarios, otras en los estudios de grabación y otras con un chapuzón en la piscina, ha aprovechado para grabarse frente al espejo mientras nos deleitaba con un pequeño baile mostrando su cuerpazo y dejando claro que todo es 'natural no plastic'.

Con un bikini de lo más atrevido de la nueva colección de la influencer Jessica Goicoechea, caracterizados siempre por ser minis, la cantante ha aprovechado para irse "de roneo un poquito que tenía ganas".

Un vídeo en el que ha dejado claro que apoyar todos los cuerpos y darle total naturalidad, sean como sean, es importantísimo hoy en día. Más aún en un mundo virtual donde prima la perfección en cualquier aspecto.

