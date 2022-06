Sale a la luz el deporte que practica la reina Letizia y que le ayuda a lucir una increíble forma física

La agenda de la reina Letizia sigue llena de compromisos y no para de viajar de un lado para otro. Cada vez que acude a algún acto oficial nos deja sin palabras con sus impresionantes looks. No hay nada que se le resista, y es que en sus últimas apariciones la hemos visto lucir desde un vestido semitransparente hasta uno con aperturas en los laterales.

Desde luego que la experiodista se atreve con todo y siempre saca su lado más innovador. Sin embargo, si hay algo que siempre ha llamado la atención ha sido su espectacular forma física.

La reina Letizia en la entrega de la Bandera Nacional | Gtres

De su vida pública conocemos muchos detalles, pero respecto a la privada siempre ha intentado cuidarla y mantenerla alejada de los medios. Algo que no siempre ha conseguido, cómo ahora.

El vestido de cut out de la reina Letizia en Valencia | Europa Press

Sabemos que entre sus planes favoritas están los culturares, y que dedica parte de su tiempo libre a hacer deporte, pero ¿cuál es el culpable de que tenga esa figura?

Su secreto mejor guardado

Con la llegada del verano, Letizia ha apostado por unas vestimentas donde se le podían ver sus brazos tonificados y musculados. Algo que ha causado mucha expectación y que se ha comentado que era fruto de su duro trabajo con las pesas. Eso es lo que se decía hasta ahora, que podría haber salido a la luz su deporte estrella con el que trabaja estas extremidades.

la reina Letizia en Mérida | Gtres

La Reina, según ha asegurado Paloma Barrientos en 'Es Radio', es una amante de la escalada, y habría incluido a su rutina semanal de entrenamientos una sesión de este deporte.

¿Dónde lo practica?

Para poder practicar este deporte Letizia no tendría que desplazarse muy lejos, ni si quiera tendría que salir del Palacio de la Zarzuela. La reina habría colocado un rocódromo dentro del recinto para poder practicar escalada siempre que quisiera.

La reina Letizia | Gtres

Un deporte que a sus 49 años combina con otro tipo de ejercicios para poder ganar masa muscular. Y es que después de tantos años llevando una buena alimentación y cumpliendo con una rutina de ejercicios a raja tabla, ahora Letizia puede presumir de una espectacular figura tonificada y trabajada.

Seguro que te interesa...

Los abdominales de la reina Letizia que ha dejado al descubierto con este vestido de 65 euros