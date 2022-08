Rosa López y su novio sellan su amor haciéndose el mismo tatuaje

Muy enamorada. Así se podría decir que se encuentra Rosa López de su chico. La cantante parece estar teniendo un verano de mucho trabajo. En su perfil de Instagram, donde le siguen más de 380 mil personas, la artista suele publicar algunos posts de sus conciertos que forman parte de la 'Gira Fénix'.

No obstante, en medio de ese tour por España que está haciendo, la cantante ha sorprendido a sus followers de Instagram y no ha sido precisamente por su increíble voz. En esta ocasión, Rosa López ha impactado en redes sociales por el último reels que ha compartido. Se trata de un vídeo en el que se puede ver la mano de la artista y de su pareja, Iñaki García, un plano que llama la atención por el tatuaje que ambos se han hecho juntos. Los novios han dejado sellado en sus respectivas pieles la palabra "familia".

Un romántico vídeo en el que aparece el mar de fondo y que se reproduce al ritmo de 'Me fui a ser feliz', una canción de Macaco. Además, Rosa López se ha puesto especialmente tierna en el pie del reels, donde ha escrito: "El amor… causante de que piense que cada vez más depende de nuestras acciones todo los daños que hacemos a nuestro corazón, a nuestro entorno, a todo… que al final repercute negativamente poniendo en peligro su supervivencia. Es tal la importancia del medio ambiente… que asegurar su continuidad es asegurar la nuestra".

A estas reflexivas palabras muchos de los fans de la cantante han respondido celebrando el amor de la pareja: "¡Que pareja más bonita,linda y feliz formáis!", "¡Qué lo disfrutéis mucho! Cuanto me gusta esas palabras, AMOR Y FAMILIA" o "Que esa felicidad sea para toda vuestra vida", eran algunos de esos gestos de cariño.

Otras declaraciones de amor

Hace tan solo unas semanas, Rosa López se declaró públicamente a su chico. La cantante aprovechó el cumpleaños de su novio para hacerle una tierna felicitación, en la que la artista aseguró que era el amor de su vida:

"Hoy es un día muy especial e importante porque el amor de mi vida cumple sus 46 añitos. Más belleza que mi Iñaki imposible, el hombre más bonito de la faz de la tierra que me ha robado completamente el corazón, toda mi vida esperándole, y ¡SÍ!l Él estaba y aún no me lo creo! ¡FELIZ CUMPLEAÑOS MI VIDA!," expresaba la cantante.

Enamorada y muy ocupada con el trabajo es como parece estar pasando el verano Rosa López, un verano que, sin duda, quedará marcado por el tatuaje que se ha hecho junto a su chico.

