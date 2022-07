En las últimas semanas, Rosa López ha vuelto a cobrar un gran protagonismo. Principalmente por la ausencia en la boda de Chenoa, un hecho que le ha llevado a que sean muchos quienes se hayan cuestionado que si tras 20 años de amistad, su relación era tan verdadera como aparentaban...

También por el espectacular cambio físico que la granadina ha sufrido en los últimos meses, en donde ha dejado atrás más de 20 kilos con mucho esfuerzo, sacrificio y dedicación.

La extriunfita siempre se ha mostrado de lo más cercana con todos sus seguidores y no le ha importado fotografiarse con cada uno de ellos, pero si hay algo que le molesta, o que al menos le lleva a manifestarse en redes para conocer la opinión del resto, es que le invadan su privacidad sin su permiso.

¿Qué le ha pasado?

Era este miércoles cuando Rosa se disponía un día más a hacer sus tareas diarias, como devolver algún que otro paquete, después de haber ido al gimnasio. Sin embargo, era en torno al mediodía cuando se daba cuenta de que un coche rojo llevaba toda la mañana siguiéndola sin su permiso.

"A ver chicos, en serio mira, hay una cosa que se llama derechos humanos y derechos del trabajador. Yo, aunque sea una persona pública, soy una trabajadora, tengo mi vida...", así empezaba la cantante un vídeo de más de 14 minutos de duración en el que denunciaba que "eso no da derecho a que me persigan".

La artista ha asegurado que entiende todos los trabajos, pero que, sin embargo, a día de hoy no entiende a las personas que siguen a otra, por conseguir un titular, una noticia o una exclusiva. "A mí me da igual porque no estoy haciendo nada malo, pero no debería ser legal, aunque seas una persona pública", recalcaba.

Un incómodo momento

"Es incómodo, ¿no? ¿A vosotros os gustaría que os siguiese alguien y que te des cuenta a la mitad del día?", manifestaba, agradeciendo a la prensa a veces sus buenos tratos, aunque "a veces es entrecomillas".

"Mi vida es preciosa porque no hay nada malo y tengo muy buenas personas al lado, pero eso no le da permiso a nadie para entrar en mi vida cuando le dé la gana", recalcaba, asegurando que a veces pararse y preguntarles que qué quieren es lo peor.

Rosa se ha mostrado cansada del tema, sobre todo de que se "lucren de mí sin mi permiso" aunque para muchos sea una forma de darle publicidad, y es por ello por lo que ha señalado que "deberían existir leyes" para que "no te roben emocionalmente".

Seguro que te interesa...

Rosa López su increíble cuerpo en bañador tras perder 40 kilos