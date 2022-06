El renacer de Carolina Monje tras la dolorosa pérdida de Álex Lequio

La vida de Carolina Monje dio un giro radical hace poco más de dos años cuando su pareja, Álex Lequio, falleció a causa de un cáncer. Aunque son pocas las veces que la hemos visto públicamente con su familia política, sin duda, la joven se ha convertido en todo un referente de lucha y superación.

Carolina sigue teniendo muy presente al hijo de Ana Obregón, pero parece que ha conseguido retomar su vida y el trabajo le ha ayudado mucho. La joven se ha volcado de lleno en su carrera y suma éxitos como una buena emprendedora. Un trabajo que, más que suponerle un sacrificio, según ha contado a Europa Press, es "una forma de divertirme, de llevar a cabo mis ilusiones y proyectos personales y profesionales".

Se trata de una marca de ropa 'made in Spain' que lanzó en 2020 y que ha conquistado a numerosos rostros de las redes sociales que le han mostrado su apoyo. La presentación de su última colección 'La Dorada' ha tenido lugar en Madrid y ahí, Carolina, aunque muy nerviosa, pero también contenta, ha hablado con la prensa. "El renacer de la marca en todos los sentidos, hemos cambiado los diseños, anillos, complementos, bolsos, zapatos… Queremos darle un toque futurista", así ha definido ella este nuevo proyecto.

Carolina tiene claro que su objetivo dentro de la moda es llegar a ser una marca reconocida mundialmente, aunque, como ha confesado "es un proceso largo, pero estamos en ello y creo que estamos bien encaminados".

La joven intenta siempre ir vestida con colores vivos, y de hecho, aunque no es fan de los tacones, ha declarado que "intento ser arriesgada y rompedora y esta colección habla mucho de mí y de cómo percibo la moda, muy femenina y futurista, con un toque rompedor", afirmaba.

Cuando le han preguntado por quién le gustaría que llevase su ropa, Carolina no se ha querido 'mojar' y ha afirmado que "ahora tenemos diez modelos espectaculares". Sin embargo, cuando le han hablado de la reina Letizia, quien siempre ha apoyado a las marcas españolas, ha dejado claro que estaría encantada: "Si quiere venir, las puertas están abiertas. Aquí le esperamos".

Un verano movidito

A pesar de que el verano ya está a la vuelta de la esquina, la joven este año ha optado más por seguir trabajando que por las vacaciones: "Ahora lo que toca es seguir trabajando para que llegue a toda la gente, para que realmente se adapte como esperamos, me quedan unos meses de trabajo", confirmaba.

Pero eso sí, Carolina tiene claro que algunos días se escapará a Ibiza, donde ha asegurado que los paparazzis no le incomodan, eso sí prefiere mejor salir en la prensa por trabajo que por cosas personales aunque sabe dónde ir para así evitar que la fotografíen. "No, pasa nada, estoy acostumbrada y no voy a sitios donde me encuentro a paparazzis, soy medio ibicenca y encuentro mis sitios especiales".

