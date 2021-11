La radical transformación de Shaila Dúrcal tras perder 20 kilos

La cantante Shaila Dúrcal comenzó una dieta hace unos meses, debido a un repentino aumento de peso por motivo de un accidente doméstico que sufrió, por el que perdió parte de su dedo índice. Esta fue la razón por la que la hija de la fallecida Rocío Dúrcal, a lo largo estos meses de rehabilitación, decidió dejar de fumar, y tal y como confesó en un programa de televisión, esto le ha pasado factura provocando un notable aumento de peso.

"He pasado un accidente, he dejado de fumar. Llevo dos años, apenas, de mi accidente; entonces, te recuperas emocionalmente porque claro que te da depresión; claro que te da bajón, es normal", así lo aclaró en una entrevista al programa 'Ventaneando' de la Televisión Azteca hace casi un año.

La cantante tuvo que enfrentarse a múltiples críticas tras algunas apariciones públicas en las que se percibía su aumento de peso. Es cierto que en su pasado también fue criticada por su delgadez, ella misma aclaró que en ese momento estaba haciendo mucho deporte, y confesó que había sufrido anorexia en su adolescencia también.

Hace unos meses Dúrcal tomó la decisión de comenzar una dieta con la supervisión de un nutricionista, debido a que el sobrepeso le estaba causando problemas de salud, con el fin de bajar de peso, y así lo comentó en sus redes sociales:"¡Al fin he encontrado la solución que llevaba tanto tiempo esperando para perder peso, estoy segura que voy a conseguirlo! Es por eso por lo que estoy muy contenta de anunciar que empiezo un nuevo reto en mi vida que va a cambiar mis hábitos, y me va a ayudar a recuperar mi peso ideal".

Y de esta manera ha seguido informando a sus seguidores con respecto a sus logros de su pérdida de peso. Ha ido subiendo fotos progresivamente de su báscula y de su peso con una naturalidad que ha sido muy aplaudida por todos los usuarios que la siguen.

"Nadie diría que es ella"

Tras perder un total de 20 kg y haber comenzado una nueva etapa en su vida, Shaila colgaba ayer una polémica foto que ha hecho arder las redes sociales con su sorprendente cambio de imagen, en la que según sus seguidores no parece ni ella.

Los internautas no han dudado en pronunciarse: "No parece ella"; "Eres tuuuuu?!"; "Donde está shaila?"; "No es Shaila, creo"; "Eres tu la de la foto Shaila, no pareces tu?"; "Eres tú??? Que te ha pasado en la cara???"; "Tanto filtro, tanto retoque, va a llegar un día que no sepamos quien sois!!"; "Pero esa no eres tú no?"; "Menos mal que has puesto Shaila. No pareces ni tu. No es real."

