¿Quién es Nouhaila Benzina? La primera mujer en disputar un Mundial con hiyab

El pasado 30 de julio en el estadio australiano Hindmarsh, ubicado en los suburbios de Adelaida, se disputó el partido entre Corea y Marruecos de la segunda jornada de la Copa del Mundo Femenina de Fútbol de Australia y Nueva Zelanda 2023. Fue un encuentro que terminó llevándose el cuadro marroquí por la mínima, gracias a un tanto de Ibtissam Jraidi al inicio del partido que les permitió sumar tres puntos y les abrió las puertas de unos octavos de final donde terminarían cayendo eliminadas por Francia.

De primeras, parece un partido de fútbol cualquiera ante los más de sesenta encuentros que se disputan durante el torneo, sin embargo, el gesto de una futbolista hizo que este Corea-Marruecos entrará en los libros de historia. En la primera jornada, durante la derrota por 6 a 0 contra Alemania, Nouhaila Benzina no jugó ni un solo minuto de los noventa reglamentarios.

Sin embargo, en la segunda cita del Mundial, la futbolista marroquí lució el dorsal '3' como titular en la posición de defensa central. El cambio permitió al cuadro marroquí dar seguridad a su defensa y no encajar ningún gol, siendo clave en varias jugadas e incluso, terminando amonestada con una tarjeta amarilla. Pero su actuación deportiva quedó nublada por un accesorio que vestía durante el juego.

Nouhaila Benzina se convirtió en la primera mujer en jugar con un hiyab, el velo que cubre la cabeza y el pecho de las mujeres musulmanas cuando están en presencia de personas externas a su familia. Todo un hito para el deporte femenino, después que el uso de esta prenda estuviese prohibido por la propia FIFA de 2007 a 2014. Pero, ¿quién es esta futbolista marroquí que ha hecho historia?

La primera mujer en disputar un partido de fútbol con hiyab

Tiene 25 años y actualmente juega en la Asociación Deportiva de las Fuerzas Armadas Reales de Rabat (ASFAR), donde ha alcanzado el éxito, disputando la edición inaugural de la Liga de Campeones Femenina de la CAF celebrada en Kenia en 2021. Acabó llegando a la Selección Absoluta de Marruecos en 2018 tras un breve paso por las categorías inferiores, pero su trayectoria deportiva comienza mucho antes, en el club Kenitra AC, un modesto equipo de la segunda división B marroquí, cuyos miembros ahora pueden presumir de ser aquellos que vieron nacer a la futbolista.

Después de no disputar un solo minuto frente a Alemania, no salió del once titular de Reynald Pedros, el seleccionador marroquí. Disputó los noventa minutos frente a Corea y también ante Colombia. En la derrota -y, por tanto, eliminación- ante Francia en octavos de final, la central marroquí también disputó todos los minutos, pero no pudo ayudar al equipo defensivamente. En los más de 270 minutos jugados, Benzina lució el velo.

"Llevo el hiyab desde hace años y estoy muy contenta con él. Espero volver a llevarlo algún día en Marruecos", son palabras de la propia futbolista en una reciente entrevista del medio de comunicación marroquí Al-Jazeera. De esta forma, Benzina se ha convertido en un orgullo para los marroquís.

Un hito que traspasa la pantalla

El uso de hiyab por parte de la jugadora no se ha quedado en un simple gesto y continúa haciendo historia en el mundo musulmán. Después de ser la primera mujer en lucir dicha prenda durante un partido de fútbol, en este caso de la Copa del Mundo, la central marroquí ha pasado a otro nivel gracias a la última actualización de 'FIFA 23'. El videojuego de fútbol por excelencia ha incluido el velo en los atributos de la futbolista. Se trata de la primera vez que podemos ver esta imagen dentro del juego.