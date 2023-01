¿Quién es Lola Orellana? La desconocida hija de Rosario Flores

El pasado 21 de enero, Jerez de la Frontera (Cádiz) celebró los 100 años del nacimiento de la jerezana más ilustre: Lola Flores. La ciudad se llenó de música y bailes para recordar a La Faraona, que falleció hace 27 años a causa de un cáncer de mama.

Parte de su legado, aparte del arte que ha heredado toda la familia, es su nombre, que luce con orgullo un miembro de cada generación: su primogénita, Lolita, y su nieta, Lola Orellana, hija de Rosario Flores.

De esta última sabemos muy pocas cosas, pues, al contrario de sus primar actrices, Alba Flores y Elena Furiase, Lola nunca ha querido estar en el foco mediático.

No conoció a su abuela ni a su tío

Lola Orellana nació el 2 de octubre de 1996, un año y unos meses después del fallecimiento de su abuela y de su tío. Su llegada fue todo un regalo para su madre, quien hace un tiempo aseguró que sin su hermano se "volvió loca" y que quedarse embarazada fue lo que la salvó.

El padre de Lola es Carlos Orellana, la pareja que tuvo Rosario hasta 1997, antes de conocer a su actual marido, Pedro Manuel Lazaga, con quien tuvo otro hijo, Pedro Antonio.

Una artista, tras las cámaras

Como hemos dicho, Lola nunca ha querido ser carne de prensa rosa y sus padres lo han permitido manteniendo los detalles de su vida en privado. Sin embargo, la joven tiene el perfil de Instagram público y acumula más de 20 mil seguidores, por lo que hay cosas sobre ella que sí se han podido saber. Como que hizo el Bachillerato de Artes en el instituto público Ramiro de Maeztu, de Madrid.

Una vez alcanzada la mayoría de edad, la nieta de la Faraona se mudó a Londres para estudiar artes plásticas y luego se especializó en fotografía. Durante esta época, aprovechó para perfeccionar su nivel de inglés, lo que le permitió acceder a un trabajo soñado para cualquier trabajador del gremio: fue ayudante de dirección de 'Juego de Tronos', de HBO.

Otro de sus trabajos tras las cámaras fue ser asistente de casting en la serie 'Dime quien soy', de Movistar+.

Amante de la música y de las artes plásticas

La hija mayor de Rosario también recibió formación en interpretación, pero ese no ha sido el camino elegido, ni tampoco la música, aunque eso no significa que el arte musical familiar no corra por sus venas.

Cuando era pequeña tuvo un grupo llamado 'India Gitana' -actual nombre de su cuenta de Instagram- con su íntima amiga Lucía Fernanda, la hija de Antonio Carmona y Mariola Orellana. Juntas, interpretaban sus temas ante las respectivas familias.

Ya de mayor, esta afición parece haberla sustituido por las artes plásticas, pues en las redes vemos cómo plasma la creatividad escondida en su mente en papeles DIN A4, dibujando en blanco y negro.

Vida sentimental

Aunque vive a la sombra de las grandes figuras de su familia, hace algo más de un año, se rumoreó que Lola Orellana salía con el cantante Antonio García Iguaz, de la banda Naked Family.