La preocupación de Shakira continúa: los problemas no cesan para la cantante

Shakira ha reaparecido tras la peineta que, supuestamente, dedicó a Gerard Piqué este fin de semana en su primer encuentro tras la tensa reunión tras la que llegaron a un acuerdo de separación después de meses de negociaciones infructuosas. Sin embargo, y lejos de la euforia, la alegría y las sonrisas que le hemos visto en sus últimas apariciones, su actitud ha cambiado radicalmente desde que sabe que en breves abandonará Barcelona para instalarse en Miami con sus hijos, la cantante se ha dejado ver cabizbaja y muy preocupada.

¿El motivo? La delicada salud de su padre, William Mebarak, que a sus 91 años y dos semanas después de recibir el alta hospitalaria tras varios días ingresado, ha vuelto al centro para someterse a un exhaustivo control médico.

A primera hora de la mañana el colombiano llegaba al Hospital Quirón-Teknon de Barcelona acompañado de su hijo Tonino. Allí permaneció durante varias horas, en las que su hijo aprovechó para ir a recoger a Shakira a su casa para que acompañase a su padre en alguna de sus pruebas. Muy seria e intentando ocultar su rostro con las manos, la artista se dirigía a la clínica sin aclarar su comentadísima peineta a Piqué.

Poco después veíamos a la cantante de 'Monotonía' regresar a su domicilio con William, sentado en el sitio del copiloto mientras su hija ocupaba la parte trasera del vehículo evitando así que su imagen fuese captada como te mostramos en el vídeo de arriba que ha sido captado por las cámaras de Europa Press.

Volcada en la salud de su padre, el entorno cercano de Shakira comenta que de él depende la fecha exacta de su marcha a Miami, y a pesar de que se especula con que abandonaría Barcelona en los primeros días de 2023, mientras William no esté totalmente recuperado y no pueda afrontar el largo viaje en avión a Estados Unidos, la cantante no se moverá de su lado.

