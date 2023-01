Piqué sale serio de casa después de ser visto de nuevo con su novia Clara Chía

Gerard Piqué está en el ojo del huracán, y no solo por la 'vendetta' de Shakira. Los frentes se le acumulan al exfutbolista, que no deja de protagonizar titulares por el convulso momento que atraviesa desde que la cantante lanzó su 'Session 53' con Bizarrap.

Y es que a raíz de que se especulase con que su relación con Clara Chía se habría visto seriamente tocada por los dardos que su ex les dedica en su último single, nuevas informaciones especulan con que podría haberle sido infiel a su novia con una joven abogada barcelonesa.

Mientras tanto, Piqué permanece en silencio, sin aclarar qué hay de cierto en que habría intentado volver con Shakira un mes después de su ruptura, de ahí que la colombiana, supuestamente afirme en su tema que "yo contigo no vuelvo ni que me llores ni me supliques", ni desmentir su presunta deslealtad a Clara.

Lo que parece claro es que, lejos de crisis o ruptura, la pareja sigue tan enamorada como el primer día. Así, a pesar de que la joven abandonó el ático de Gerard para escapar de la presión mediática a la que está sometida desde que la colombiana lanzó su misil nuclear contra ella: "Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena", Clara ha reaparecido en la última jornada de la Kings League, en la que se vio al exfutbolista muy pendiente de ella.

Tal y como han publicado varios tuiteros, la novia de Piqué estaba este domingo en las gradas del torneo se streamers junto a unos amigos y en varias ocasiones él abandonó el palco presidencial para acercarse a ella cariñosamente.

Aseguran que la novia de Piqué sigue refugiada en la casa de sus padres, quizás esperando a que pase el temporal provocado por la canción de Shakira para retomar la normalidad. Mientras tanto, Gerard se ha volcado en sus negocios y, serio, Europa Press le ha grabado abandonando solo su domicilio, haciendo oídos sordos a las polémicas en las que está inmerso.