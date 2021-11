Hace una semana que Paz Padilla y su hija, Anna Ferrer, compartían por sus redes sociales el increíble viaje a Egipto que habían hecho juntas, con sus compañeros de trabajo de la marca de ropa y Xoan Viqueira, amigo de la familia, que tampoco quiso perderse esta aventura.

Sin embargo, una de estas imágenes se volvía viral. En la foto aparecían dos mujeres sentadas en la calle y cubiertas con un burka: "Esto es lo que más me cuesta entender, mujeres que se ocultan en un burka. Vivir como si no existieras, que nadie te vea ni siquiera tu misma". Eran muchos los seguidores que no se mostraron de acuerdo con el comentario de Paz, generando un debate en los comentarios de la publicación.

Ahora, a su vuelta de las vacaciones, Paz Padilla ha vuelto a ponerse manos a la obra con sus entrenamientos y ha compartido una fotografía que ha dejado a todos impactados. En ella aparece Paz Padilla presumiendo de cuerpo, "la edad no es una barrera", dice la presentadora, que tiene 52 años y está divina.

Padilla ha conseguido llegar a este punto gracias a una buena rutina de entrenamientos, combinado con una alimentación saludable, pero sobre todo con mucha constancia. Han sido muchos los seguidores que se han quedado impactados con la publicación, que ya cuenta con más de 115 mil 'me gusta', pero también muchos rostros conocidos que no han dudado en responder a Paz, como es el caso de Carlos Baute, Jorge Cadaval (Los Morancos) o Elsa Anka, entre muchos otros.

