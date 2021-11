Paz Padilla crea polémica tras compartir una foto de dos mujeres cubiertas con un burka

Paz Padilla ha estado de viaje en Egipto al que ha ido junto a su hija Anna Ferrer, sus compañeros de trabajo de la marca de ropa y Xoan Viqueira, amigo de la familia, que tampoco quiso perderse esta aventura.

Tanto Paz como Anna no han parado de subir instantáneas a sus redes sociales sobre su gran viaje, han visitado los templos, las pirámides, e incluso la presentadora consiguió convencer a los guardias de seguridad en Luxor para hacer junto a ella un gracioso baile que posteriormente subió a su cuenta de Instagram en la que acumula un total de 2,3 millones de seguidores.

Una de últimas fotos publicadas por Padilla ha causado una gran polémica y ha generado un debate muy intenso en sus redes. La publicación cuenta ya con más de 11.000 comentarios en menos de 24 horas, cuando normalmente de media tiene bastantes menos. En la instantánea se pueden encontrar dos mujeres sentadas en la calle y cubiertas con un burka; a este 'post' le acompañaba el siguiente texto escrito por Paz: "Esto es lo que más me cuesta entender, mujeres que se ocultan en un burka. Vivir como si no existieras, que nadie te vea ni siquiera tu misma".

Esta imagen no ha pasado desapercibida por sus seguidores que por lo general no se han mostrado de acuerdo con el comentario de Paz, por lo que han decidido comenzar un debate en la misma publicación: "Entiendo que no entiendas y para entender te invitaría a que conozcas las mujeres que llevan niqab/ burka para entender sus argumentos y sus motivaciones. Mientras tanto querida mía resulta ridículo opinar de algo que no conoces y no entiendes. Mientras no salgas de tu ignorancia del porqué el otro actúa como actúa y decide libremente lo que decide, tu opinión no tiene fundamento ni razón de ser. Te invitaría desde tu posición mediática a hacer honor a ese precioso nombre que llevas, uniendo corazones, estrechando lazos, salvaguardando la libertad de las mujeres a ser como quieren ser... Que pena!", le ha escrito un usuario.

Otros comentarios que han acumulado bastantes likes han sido: "Yo pienso que no hace falta estar tapada para sentir que no existes, hay mucha gente también entre nosotros qué día a día no puede ser ella misma o él mismo, por represarías de la familia, amigos o lo que sea y eso también debe ser muy duro", "Desde tu burbuja de privilegio, desde tu blanquitud no entenderás nunca nada. Deja de señalar a mujeres", "Qué pasa, que la libertad de vestimenta se hace cuando enseñamos escote? Yo me tapo todo lo que quiera, que para eso se llama Libertad!!".

La actriz de la serie 'Skam España', Hajar Brown, también ha querido dejar clara su postura comentando: ''Pues lo mío viene del mismo lado y te fascinó y te encantó…"

Seguro que te interesa

El momento más duro que vivió Paz Padilla junto a Antonio Vidal