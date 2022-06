Paula Echevarría: su gesto cuando le preguntan por cómo está Santi Millán

Santi Millán se ha convertido, muy a su pesar, en uno de los protagonistas de los últimos días. El presentador se convertía en víctima de un delito después de que se filtrase un vídeo sexual de él con una mujer rubia.

Un escándalo por el que se ha vulnerado completamente su derecho a la intimidad tal y como recoge el artículo 197.7 del Código Penal donde se recoge que la difusión no consentida de imágenes íntimas o sexting ajeno está penado con cárcel.

Poco después de filtrarse el vídeo, el actor y presentador se pronunciaba a través de ABC asegurando que lo destacable de este asunto no era el vídeo si no el delito que se había cometido contra él: "No pienso hacer ningún comentario. Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito".

El mensaje de su mujer Rosa Olucha

Santi Millán y Rosa Olucha | Gtres

Y hace pocas horas era su mujer la que utilizaba sus redes sociales para romper su silencio y aclarar cómo se encontraba a través de un mensaje con el que ha dejado constancia de su gran fortaleza y donde refleja la necesidad de la sociedad de romper ciertas barreras. Y es que como ella misma explica "ella no es la víctima".

Los famosos le muestran su apoyo

Tras lo sucedido, han sido muchas las caras conocidas que se han pronunciado y han mostrado su apoyo a Santi Millán.

Recientemente, Paula Echevarría, compañera de trabajo del presentador, se ha manifestado ante las cámaras, y aunque no ha querido hacer declaraciones ha puesto su pulgar hacia arriba cuando le han preguntado por cómo se encontraba Santi Millán. La actriz generaba una gran expectación en plena calle, y aunque se ha mostrado simpática y cercana con los medios ha optado por la discreción.