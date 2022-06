La mujer de Santi Millán aclara cómo se encuentra tras filtrarse un vídeo sexual de él: "No tenéis que sentir pena"

Santi Millán ha sido víctima de una escandalosa filtración. Este fin de semana, el presentador se convertía en Trending Topic y ocupaba todas las portadas después de que saliese a la luz un vídeo suyo manteniendo relaciones sexuales con un rubia.

Un auténtico escándalo que dejaba en evidencia, una vez más, lo vulnerables que son las personas ante este tipo de delitos tipificados en el artículo 197.7 del Código Penal donde se recoge que la difusión no consentida de imágenes íntimas o sexting ajeno, vulnera el derecho a la intimidad y a la propia imagen, recogido en la Constitución Española y está penado con cárcel.

Se ha cometido un delito contra él

Tras la filtración, Santi Millán decidía pronunciarse a través de ABC asegurando que lo destacable de este asunto no era el vídeo si no el delito que se había cometido contra él: "No pienso hacer ningún comentario. Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito".

La que también rompía su silencio en redes sociales era su mujer, Rosa Olucha, publicando dos curiosos Stories.

Santi Millán y Rosa Olucha | Gtres

Una imagen donde aparecían unas orquídeas que publicaba junto a este mensaje: "Seres intentando descifrar qué he querido decir con esta foto".

Stories de Rosa Olucha | Redes

Para más tarde comentar de forma irónica: "¿Coños?".

Stories de Rosa Olucha | Redes

El mensaje directo de la mujer de Santi Millán

Después de todas las informaciones publicabas y todo lo que se comentó durante el día, Rosa decidió volver a utilizar sus redes sociales para romper su silencio y aclarar cómo se encontraba, un mensaje con el que demostró su gran fortaleza y donde refleja la necesidad de la sociedad de romper ciertas barreras. Y es que como ella misma explica "ella no es la víctima".

"A todos los que me preguntáis 'como estás' o me decís cosas del tipo 'lo siento, tienes todo mi apoyo', os comento… Lo primero yo estoy bien. Deberíais preguntaros cómo está él". "Él es el que ha sufrido un ataque a su intimidad que, por cierto, es delito. SU intimidad. Suya y de nadie más. En segundo lugar, no tenéis que sentir pena ni apoyar a nadie. Yo no soy una víctima y aquí no hay ni bandos ni propiedades. Ni él es mío ni yo soy suya", añade. "En tercero, para los que no lo sepan (y ya lo siento), existen muchos tipos de familia. En la nuestra, la LIBERTAD, el RESPETO y la TOLERANCIA son pilares sobre los que hemos construido este proyecto. Hemos caminado muchos kilómetros juntos y muchos más separados, hemos tropezado mil veces, hemos hablado cuando ha hecho falta. Hemos cambiado el ritmo cuando nos hemos cansado y de momento, ni tan mal".

Expresa la necesidad de cambio de la sociedad

"Me da mucha pereza ver que a estas alturas el sexo consentido y privado siga causando escándalos. Sí, señores ¡la gente folla! Dentro y fuera de la pareja. Casi me da más pereza que cuando se hace público, la mayoría se apiada de las mujeres con el clásico 'pobrecita no se enteraba' o 'qué imbécil que se lo permitía'. Mierda de sociedad católica y patriarcal", continúa escribiendo en su directo mensaje sobre aquellos que han opinado sobre ella tras lo sucedido. Rosa Olucha termina su comunicado dejando claro que ella y su familia se encuentran perfectamente: "Espero que los que estaban preocupados por mí, estén ahora más tranquilos. Yo y mi familia, bien. Gracias".

Seguro que te interesa...

Santi Millán se pronuncia tras la filtración de un vídeo manteniendo relaciones sexuales