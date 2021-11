Paula Badosa revela el reto al que Juan Betancourt quiere ganarla

La tenista Paula Badosa estuvo ayer en 'El Hormiguero' junto a su novio el modelo Juan Betancourt, que fue a acompañarla. La pareja lleva feliz mucho tiempo y así lo han demostrado en el programa. En una ocasión, Pablo Motos le dijo a Paula: "Tu chico se cree que juega al tenis", la reacción de Badosa fue una inmensa carcajada y la respuesta: "Le llevo diciendo mucho que no me gana ni un punto", y es que al parecer el modelo, que estaba entre el público junto a la familia de la tenista, se cree que puede ganar a la primera española que ha ganado la última edición de la Indian Wells, obteniendo un premio de más de 5 millones de euros.

Este no fue el único momento divertido de la noche, Paula recordó su anécdota con Rafa Nadal. Ha confesado que lleva siendo toda la vida su ídolo y cada vez que se ha cruzado con él se ha puesto nerviosa y ha huido o se ha escondido para evitar el contacto con él. Afortunadamente ha ido cambiando en los último años, ha superado este pequeño miedo y ya mantiene conversaciones con él. Tanto es así que recuerda la primera vez que le dio la mano, la izquierda, y le hizo tanta ilusión que no quiso lavársela: "Dije a mis padres que no me iba a lavar las manos".

Además Badosa ha contado lo mucho que disfruta viajando y lo afortunada que es de que su trabajo se complemente con estos gustos. Ha asegurado que a pesar de poder llevarse muy pocas cosas a los viajes, alguien que nunca le falla es su novio, el cual siempre que puede le acompaña "¡Gracias por estar conmigo incondicionalmente! Te amo".

Una relación que va viento en popa

El pasado mes de agosto, Juan Betancourt y Paula Badosa confirmaban su relación con una bonita fotografía en la que aparecían derrochando amor y complicidad por las calles de Nueva York. "Más que ayer, pero menos que mañana", escribía el modelo.

Esta no es la única vez que se han dedicado bonitas palabras en público o en sus redes sociales, por el cumpleaños de Juan Betancourt, la tenista compartía una publicación en su cuenta de Instagram en la que podíamos ver varias fotografías un precioso mensaje que decía: "Feliz bday al único e irrepetible. Sigamos creciendo juntos. Te quiero". "Eres una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Te amo", respondía él.

