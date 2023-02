"Parece embarazada": critican a Karol G por su físico y ella responde de la mejor manera

Las famosas -sí, lo decimos en femenino porque a los famosos les ocurre veces contadas- deben hacer frente a comentarios despectivos sobre su físico constantemente en las redes sociales. Cuando están muy delgadas, están enfermas, y cuando tienen un poco de barriga, están embarazadas.

La sociedad sigue exigiendo a las mujeres unos estándares de belleza universales que son imposibles de conseguir, pues cada cuerpo es distinto y único. Y este es el mensaje que ha querido transmitir Karol G después de haber sido duramente criticada por cómo sale en su último post de Instagram.

La cantante colombiana publicó un carrusel de imágenes para promocionar su colaboración musical con Romeo Santos: 'X si volvemos'. En la primera de todas, aparece tumbada al estilo sirena, sobre un colchón, en braguitas y con una camiseta con aberturas que dejan ver su cuerpo.

Un cuerpo normal y corriente, de mujer, como cualquier otro. Por eso, la cantante se indignó al recibir una gran cantidad de comentarios que afirmaban que estaba embarazada y otros que la criticaban por no tener el vientre plano. "Parece que esté embarazada" o "esas fotos parece que se las hizo su peor enemigo. No le favorece en nada, se le ve la barriguita", son algunas de las frases que le escribieron en el mismo post, también hubo otros que la tacharon de "vulgar".

La respuesta de Karol

La cantante de 'Gatúbela', decidió responder a través de las historias de Instagram y lo hizo dando un ejemplo de elegancia y animando al resto de mujeres a que se quieran tal y como son y sean felices.

"Las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me las hizo una de las mejores fotógrafas que he conocido y que aún no puedo creer que hicimos fotos juntas", comenzó su texto.

"No se trata de si me favorece o no el cuerpo, porque es mi cuerpo y es así, entonces, ¿para qué buscar que me quede diferente si ES ASÍ?", siguió defendiendo Karol G. "Y la barriguita fue por el hot dog que me regaló alguien estos días en show... Y, real, que estoy muy juiciosa con el ejercicio, así que puedo decir que en otro momento, cuando no, va a poder verse más grandecita todavía", añadió junto a un emoji de un mono que se tapa los ojos.

Y por si el ejemplo autoestima fuerte que dio no fuera suficiente, la artista aprovecha esta oportunidad para empoderar a sus seguidoras: "Nunca dejen que comentarios como estos distorsionen la forma hermosa en la que se ven. Todos los cuerpos son diferentes y todos son bonitos tal y como son. Qué lindo es ver lo real y no lo efímero. ¿Han pensado alguna vez que hay personas que de verdad están viviendo cosas difíciles y pasando reales necesidades como para preocuparnos de una celulitis, una arruga, o un gordito normal? ¡Espero que no! Quiéranse mucho pues!".