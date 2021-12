Hay historias que contar y luego está la que ahora ha relatado Pablo Alborán: ''Hoy me ha pasado una cosa muy ridícula y surrealista'', así es como comenzaba el cantante a narrar públicamente la anécdota que ha llenado su tablón de comentarios de mensajes donde sus seguidores no daban crédito.

Y es que, ha sido durante su paseo con su perro Terral, un labrador color chocolate, cuando ha tenido lugar la embarazosa situación: ''Estábamos paseando y había una urbanización donde había unos perros que le ladraban mogollón a través de una verja. Le estaban ladrando de mala manera, mal, porque hay ladridos bien y ladridos mal. Eso eran ladridos mal''.

Pese a que por lo general la respuesta de cualquier perro hubiese sido reaccionar de la misma manera, Terral lo ha hecho de manera totalmente opuesta: ''No entiendo por qué mi perro no ladra, tío. No le devuelve el ladrido'', ha explicado su dueño.

Sin embargo, eso no parece haber supuesto un problema para el artista puesto que, haciendo gala de su 'modus operandi', él también ha reaccionado inesperadamente: ''Pues bueno, les he ladrado yo''.

Asegurando que sus seguidores en alguna ocasión han actuado o han pensado en actuar así, Alborán ha confesado que salir en defensa de su mascota no ha sido lo más terrible de la historia.

''Lo peor de todo no es eso, lo peor es que me han pillado, o sea, qué ridículo'', ha sentenciado su publicación más dispar.

No es de extrañar que tanto sus fans como rostros conocidos hayan querido mostrarle lo que les ha parecido la inaudita situación: ''Lo tuyo es mucho Pablete'', ''Te amo'', ''Esto se merece Stories ladrando ya'', le han escrito Eva González, Malú y Nagore Robles respectivamente junto a infinitos emoticonos de risa.

