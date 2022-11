La nueva vida de Aarón Guerrero, ¡de actor a empresario hostelero!

Aarón Guerrero, el mítico actor de 'Médico de familia' donde daba vida a 'Chechu', dejó la televisión para dar un giro de 180º grados a su vida. Uno de los rostros televisivos más queridos es ahora un empresario hostelero de éxito.

Ha sido en la presentación de su nuevo proyecto 'Cayetana', un vino blanco que apunta maneras, donde Aarón le ha podido contar a Europa Press más detalles de su vida personal y profesional. En 2006, el actor decidió abrir su primer restaurante y desde entonces no ha parado, así en este momento son siete sus locales.

Ahora, inmerso en su proyecto 'Cayetana', ha asegurado estar muy feliz y centrado en el sector. Aun así, no cierra la puerta al mundo televisivo y ha confirmado: "Si me pilla una época que tenga un poquito más de tiempo o algo que me parezca y tal, ¿por qué no? Nunca me he negado. El mundo de la televisión y la interpretación me encanta".

Además, guarda un buen recuerdo de su etapa como actor y de la gente que pudo conocer, que se convirtieron en "familia" para él. "Sí, tengo muy buena relación, tanto con compañeros de las series como otra gente de este mundo. Al final estás más tiempo con ellos, casi que con tu familia real", ha comentado Aarón.

Ha hecho una mención especial a Ana Obregón, a la que ha confirmado que le mandara un vino para que lo pruebe. "Nos guardamos un cariño mutuo enorme", ha confesado nostálgico Aarón.

En la presentación, arropado por su familia y amigos, ha podido disfrutar del resultado final de su trabajo: "Hemos estado durante años haciendo pruebas hasta que hemos encontrado lo que queríamos hacer", ha explicado el empresario hostelero.

Inmerso en el mundo enológico, Aarón ha aprovechado para hacer un brindis muy especial: "Siempre brindo por la amistad, por la familia y porque tengamos salud. Y también acordarnos de los que ya no están".