El pasado mes de febrero, París era la ciudad elegida para disfrutar del Día de los Enamorados por todo lo alto. Y es que, muchas de nuestras famosas y celebrities favoritas eligieron la capital francesa para dar rienda suelta al amor.

En las orillas del río Sena, muy cerca de la Torre Eiffel y de la catedral Notre Dame, los paparazzis pillaban a Nieves Álvarez en una actitud de lo más cariñosa y cómplice con el conocido empresario Bill Saad. Era la revista ¡HOLA! quien ponía cara al misterioso hombre que caminaba junto a la modelo española.

Una relación que, unos meses después parece que va viento en popa, y que a estas alturas estaría de lo más que consolidada. Desde septiembre, la modelo está más enamorada que nunca y han sido muchas las ocasiones en las que hemos podido ver a la pareja junta.

A su vuelta de las vacaciones

Ahora, han sido las cámaras de Europa Press quienes han vuelto a ver a los tortolitos juntos en el aeropuerto de Madrid. Sin embargo, esta vez Nieves no estaba tan alegre como de costumbre.

Nieves Álvarez | Gtres

La modelo llevaba unas gafas de sol en el interior del aeropuerto e intentaba taparse la cara. Cuando la periodista le ha preguntado cómo estaba, ella ha respondido "muy bien, gracias", pero parece que no todo iba tan bien como aparentaba, y mientras subía las escaleras mecánicas, ha repetido en varias ocasiones: "Por favor, de verdad, no me encuentro bien hoy, respetadme hoy". Y es que, no hacía falta más que verle la cara, pues ha aparecido con un rostro triste y cabizbaja.

Escasos metros detrás, Bill Saad acompañaba a la modelo mientras hablaba por teléfono. A diferencia de la presentadora, el empresario se mostraba bastante alegre y a pesar de no contestar a las preguntas de la periodista, sí ha dedicado una sonrisa a las cámaras.

Seguro que te interesa...

Así es Bill Saad, el empresario libanés que le ha robado el corazón a Nieves Álvarez