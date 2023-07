Muere Sinéad O'Connor: Todos los altibajos de la vida de la cantante irlandesa

La artista irlandesa Sinéad O'Connor falleció este pasado miércoles con 56 años de edad. Por el momento, se desconocen los detalles de la muerte de una de las cantantes más provocadoras dentro y fuera de los escenarios. Alcanzó la fama internacional a principios de los años noventa, gracias a su versión del tema 'Nothing Compares 2 U', pero sus controversiales acciones y problemas de salud, acompañadas de su posicionamiento político, obligaron a qué O'Connor se alejara de los focos mediáticos hace ya décadas.

Nació en Dublín en 1956, pero no se dio a conocer hasta finales de los ochenta, cuando publicó 'The Lion and the Cobra', su álbum de debut, con el que llegó a generar cierto interés. Incluso, le valió una nominación a un premio Grammy como mejor actuación de música alternativa. Sin embargo, no fue hasta que interpretó 'Nothing Compares 2 U', compuesta por el artista estadounidense Prince, cuando su nombre saltó al estrellato internacional gracias a su apariencia y dotes vocales. Además, sus controvertidas apariciones llamaron la atención de todo el mundo.

Pero todo cambió tan solo un par de años después. El 16 de octubre de 1992 estará marcado siempre en la memoria de los seguidores de la irlandesa, quien protagonizó uno de los momentos más polémicos de su controvertida trayectoria. Desde entonces, O’Connor se alejaría de los focos.

Una fotografía del Papa

Un año después de alcanzar la fama, Sinéad O'Connor fue objeto de todo tipo de críticas por parte de la prensa y el público en general. Se trata de la artista del momento más concienciada a nivel político y social. Su persona siempre estuvo caracterizada por luchar contra el racismo, la homofobia, el patriarcado, los abusos sexuales, las guerras y las políticas ultraconservadoras, entre otros conflictos, pero lo que hizo a principios del mes de octubre de 1992 provocó que toda la opinión pública cayera sobre ella.

Durante su actuación en el reconocido programa de televisión, Saturday Night Live, realizó una mediática acción en denuncia por los casos de abusos infantiles dentro de la Iglesia. La cantante irlandesa rompió en directo una fotografía del Papa Juan Pablo II mientras pronunciaba la palabra "evil" en inglés. Es decir, "malvado" o "el mal". Aquella acción contra el principal representante de una organización que permitía y silenciaba la pederastia acabó crucificándole por gran parte de la prensa y del público.

Y es que llegó a ser abucheada por los asistentes de un concierto de rock. Una semana después del suceso, la noche del 16 de octubre de 1992, O'Connor salió al escenario del Madison Square Garden de Nueva York en un concierto de homenaje a Bob Dylan y la mayoría del público la abucheó de forma violenta. Como era habitual en ella, se saltó el guion e interpretó a capella el tema 'War' de Bob Marley, ya que le tocaba cantar el 'I believe in you' de Dylan. Cuando terminó, estalló en lágrimas y se marchó, experimentando en primera persona las consecuencias de su polémica acción en el programa de televisión.

Posicionamiento político controvertido

Otra de las vertientes destacadas en la vida de la artista irlandesa fueron sus pronunciamientos políticos, los cuales le generaron numerosos conflictos y problemas. Después de pasar por un internado en Waterford con 16 años, unirse a la banda Ton Ton Macoute, dejar la escuela y mudarse a Londres, conoció a Fachtna Ó'Ceallaigh, un experimentado manager que ya había trabajado con la banda U2. Este se convirtió en una persona muy importante en su vida.

La guio musicalmente, pero, además, le transmitió sus intereses políticos. No obstante, se involucró demasiado y en numerosas ocasiones causó un fuerte revuelo con algunas declaraciones. Por ejemplo, cuando elogió al Ejército Republicano Irlandés Provisional. Unas palabras por las que finalmente se disculpó. Pero no solo eso, también se enfrentó a aquellos directivos de su compañía discográfica que quería cambiar su look. Su apariencia punk no gustaba y los altos ejecutivos querían convertirla en un perfil más femenino. "Ellos estaban describiendo a sus amantes y cuando les dije eso no se lo tomaron muy bien", fue la respuesta de O'Connor a los intentos de cambiarle.

Muchos compromisos matrimoniales y algún intento de suicidio

Mantuvo varias relaciones y algunos compromisos matrimoniales, fruto de ellas nacieron sus hijos. A finales de los ochenta nació su primer hijo junto a su baterista John Reynold, con quien finalmente se casó. Sin embargo, más tarde se separaría y se vería envuelta en una batalla legal por la custodia de su segunda hija, Roisin, fruto de una relación con el periodista John Waters.

Ya a finales de los noventa, el estrés le llevó a tener un intento de suicidio, pero en el año 200 volvió a los estudios para grabar el álbum 'Faith and Courage', el cual no logró ni ingresar en el Top 20 en las listas de música. Tras ello, la cantante tuvo un breve matrimonio con el periodista Nick Summerlad, el cual apenas duró 16 días. Rápidamente, tuvo a su tercer hijo, Shane, esta vez con el músico Donal Lunny.

En 2002 presentó el álbum 'Sean-Nos Nua', una reelaboración de canciones populares irlandesas tradicionales. Más tarde, lanzaría una recopilación de canciones inéditas para anunciar su retirada de la industria musical. En este momento, diagnosticada con trastorno bipolar y luchando contra la dolorosa fibromialgia, su salud mental se encontraba en muy mal momento. Aun así, en el año 2006, esta vez con su pareja Frank Bonadio, dio a luz a su cuarto y último hijo, Yeshua Francis Bonadio.