Miren Ibarguren admite por qué no da ningún consejo a otras madres primerizas: "A mí no me sirvió ninguno"

El pasado 17 de julio, Miren Ibarguren utilizaba sus redes sociales para anunciar una feliz noticia: la actriz se había convertido en madre de su primer hijo junto al director Alberto Caballero.

Un embarazo que hizo público en febrero: "Hola, me han echado el veneno".

Tras convertirse en madre, Miren no tardaba en recuperar parte de su agenda laboral. Y aunque no está inmersa en ningún proyecyo para así poder estar más tiempo con su bebé, a finales de agosto la actriz reaparecía para presentar su nueva película, 'El Test', de Dani de la Orden, y producida por Atresmedia Cine, donde también participa Blanca Suárez. Y este jueves, la intérprete se convirtió en 'maestra de ceremonias' de la gran fiesta que Paco León organizó en Madrid para presentar su nueva película, 'Rainbow', un film que protagoniza la hija de la fallecida Bimba Bosé, Dora Postigo.

Un evento donde el dres code era 'más es más' y al que asistieron un sinfín de invitados: Rosanna Zanetti, Tania Llasera, Pelayo Díaz, la cantante Chanel, la influencer María Pombo...

A su llegada al evento fueron muchos los famosos que dedicaron unos minutos a la prensa, entre ellos, Miren Ibarguren. La actriz habló con los medios y habló sobre cómo están siendo estos meses como mamá primeriza.

¿Cómo lleva su nuevo papel como madre?

Una nueva faceta con la que Miren está encantada y feliz: "Estoy muy contenta", confesaba ante los medios. "Es divino", reconoce con una sonrisa de oreja a oreja. Para ella la maternidad "es un viaje tan importante como Rainbow, es un viajazo". La intéprete reconoce que, de momento, no se parece a nadie "es muy pequeño, solo tiene dos meses". Y cuando le preguntan qué consejo daría al resto de madres primerizas, Miren asegura que "no, ninguno. A mí todo el mundo me daba consejos y no me ha servido ninguno", y añade: "Que tiren de instinto, que el instinto funciona y arregla cosas".

La actriz admite que aunque tiene ganas de volver al trabajo, quiere disfrutar un tiempo de su recién estrenada maternidad.

