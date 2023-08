Miguel Bosé publica su imagen más natural y relajada tras sus vacaciones con Nacho Palau

Completamente alejado del foco mediático, este verano está siendo muy especial para Miguel Bosé que ha pasado parte de sus vacaciones junto a su expareja, Nacho Palau, con el que parece estar más cerca que nunca. Disfrutando de unos días en familia en la isla de Mallorca junto a sus cuatro hijos, Palau comentaba antes las cámaras sobre este encuentro: "Todo está muy bien". Este acercamiento ha hecho que muchos hablen de una posible reconciliación entre ambos, una puerta que no parece estar cerrada por completo: "Nunca se puede decir de esta agua no beberé, con el tema de la enfermedad ha habido un acercamiento, cuando ves que te puedes ir al otro barrio la forma de pensar cambia, la separación fue demasiado dura, por mucho que el reencuentro con los niños haya sido estupendo ahí pasaron cosas muy gordas, no me veo todavía en el punto de tener una relación estrecha con él". Y añade: "Los niños me preguntaron si íbamos a volver a estar juntos y les respondí que de momento la cosa va tranquila".

Nacho Palau | Europa Press

En esta ocasión ha sido Miguel Bosé el que ha recurrido a las redes sociales para demostrarle a sus seguidores que está viviendo un verano de lo más relajado en el que ha decidido apostar por su imagen más natural y desenfadada resaltando las canas de su cabello y su barba: "Esta mañana desperté convertido definitivamente en un 'lomo plateado'" ha escrito el cantante junto a un par de fotografías en las que se le puede ver en primer plano con una enorme sonrisa.

Aunque Bosé prefiere mantener su vida privada completamente alejada del foco mediático, estas imágenes más naturales y cercanas nos sirven como muestra dele buen momento personal que está viviendo después de unos meses complicados tras la separación de Nacho Palau y su posterior enfermedad.