Michelle Jenner habla por primera vez sobre su faceta como madre

Michelle Jenner parece estar atravesando un excelente momento profesional. La actriz ha acudido a la premier de 'Tadeo Jones 3', la última película de una saga en la que le pone voz al personaje Sara. Desde la alfombra roja, la artista ha hablado de diferentes temas con Europa Press entre los que se incluye el de su discreta maternidad.

Michelle Jenner | Gtres

Sonriente y muy agradable con la prensa, la catalana se ha abierto 'un poco' con el reportero de Europa Press al preguntarle por su etapa como madre. La actriz es madre de un niño que nació en el año 2019.

A la pregunta de Europa Press sobre "¿Cómo combinas el rol de mamá con el trabajo?" , la artista ha respondido con la naturalidad que le caracteriza: "Como todas las mamás, se hace lo que se puede". Además, Michelle Jenner ha detallado: "Estoy unas semanas con trabajo muy intenso y otras que no y va equilibrándose".

Haciendo gala de la discreción con la que lleva su vida personal, la intérprete de 'Los hombres de Paco' no ha querido entrar en más detalles. Sin embargo, en cuanto a lo que se refiere a trabajo la artista se muestra muy agradecida con la profesión puesto que no le faltan proyectos:

"Bueno este año he tenido mucho trabajo pero, desde luego, no me quejo. Me apasiona mi trabajo y me siento muy afortunada de dedicarme a algo que me gusta", ha relatado la actriz. Cuando Europa Press ha preguntado por las idas y venidas que puede haber en el mundo de la interpretación, la catalana ha afirmado que: "Hay altibajos y mucha incertidumbre. Me siento afortunada, nunca me ha faltado el trabajo pero es una profesión inestable y tienes que tenerlo en cuenta siempre".

Fan de Concha Velasco

Uno de los rostros más reconocidos del cine español es, sin duda, Concha Velasco. Así, Europa Press ha estado recopilando "mensajes para ella" y Michelle Jenner no ha duda en enviarle el suyo contando, además, cómo se conocieron: "Concha eres maravillosa. Recuerdo que la conocí hace muchos años en los Premios Fotogramas y ella sabía quién era yo y era como… Concha Velasco sabe quién soy yo. La adoro, es una de las grandes de nuestro país".

Compaginando su etapa como madre con su carrera artística, Michelle Jenner parece atravesar un buen momento profesional y sigue manteniéndose muy discreta en lo que a su vida personal concierne.

