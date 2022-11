El mensaje de Edurne a David de Gea por su cumpleaños tras 12 años juntos: "Sigo pensando que no pude elegir mejor"

Edurne ha celebrado el cumpleaños de su pareja, David de Gea, con una emotiva dedicatoria de amor. El portero del Manchester United cumple 32 años este lunes 7 de noviembre y la cantante ha querido compartir en redes sociales los sentimientos hacia su pareja. Ha sido a través de su perfil de Instagram desde donde Edurne ha publicado una imagen de ambos en blanco y negro en una pose muy cómplice.

Acompañando a la imagen, le ha dedicado también unas emotivas palabras al padre de su hija: "Feliz cumpleaños hombre de mi vida!! Te amo!!". Y es que el año pasado, por el 31 cumpleaños del portero, Edurne compartió una imagen con una pie de foto similar: "Feliz cumpleaños al hombre de mi vida!", comentaba la cantante. No cabe ninguna duda de que, efectivamente, se trata del hombre de su vida. Más de una década juntos y Edurne ha asegurado que se trata de su mejor decisión: "Un añito más a tu lado, y sigo pensando que no he podido elegir mejor!". Una bonita felicitación a la que el futbolista ha contestado con un "y lo guapa que eres".

La pareja, que dio comienzo a su relación a finales de 2010, no se ha separado desde entonces, a pesar de las dificultades de su relación. Pocos meses después de comenzar su romance, el portero, que jugaba en el Atlético de Madrid, se trasladó al Manchester United, lo que parecía que supondría un inconveniente para la pareja. Sin embargo, lo cierto es que la distancia no supuso ningún problema para ellos y hoy en día forman una de las parejas más estables y consolidadas del panorama celebrity.

Aunque no se han dado el 'sí, quiero', la llegada de su hija Yanay en 2021 supuso el sello definitivo para su amor. Y es que, 12 años después, Edurne y David De Gea parecen estar más enamorados que nunca.

