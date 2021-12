Maxi Iglesias reflexiona sobre la complejidad de las relaciones tras confirmar su romance con Stephanie Cayo

El actor que nos robó el corazón en la serie de 'Física o Química', Maxi Iglesias, ha vuelto a hacerlo tras hacer una intensa reflexión que ha publicado en Instagram, donde cuenta con más de 1.9 millones de seguidores.

Maxi ha confesado que la inspiración le ha venido tras toparse con la foto que acompaña al texto: "Quizá tiendo a idealizar... Cuando estoy solo me gusta observar e imaginar que puede ser lo que une a esas personas, o que les ha hecho estar ahí y no en otro lugar y si están bien o atravesando un momento complicado", comienza explicando.

Confiesa Iglesias que en ocasiones: "Guionizo en mi cabeza situaciones de donde vienen e incluso, si me atrevo, les pregunto a dónde van o por qué están donde están. A veces patino lo más grande y otras, (suelen ser más) aciertan mi optimismo y curiosidad. Sin juzgar. Con respeto y sin pretender incomodar, o revisar los límites de su intimidad".

Haciendo referencia a la foto que acompaña el texto: "Esta foto, no es el caso. Vi a estas dos personas sentadas mirando el atardecer y me gustó la imagen. Sin más". Continúa explicando lo que siente viendo la instantánea: "Pero ahora viéndola.. me ha hecho pensar; en la complejidad de las relaciones, ¿en qué es lo ideal y qué lo real...? Lo que la entrega puede si las cosas están mal, lo que las ganas tumban si un mal momento se ha hecho eternidad...".

Termina mencionado una famosa frase de la película de 'Spiderman': "Como diría el tío de 'Spiderman' en su escueto pero acertado consejo, esta vez combinado con básica espontaneidad: 'Una gran mujer conlleva una gran responsabilidad'".

Maxi Iglesias y Stephanie Cayo confirmaban públicamente su relación hace menos de una semana, mediante una publicación en la cuenta de Instagram del actor en la que escribía: "El filósofo británico Francis Bacon dijo que la amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad... Si 'Quien tiene un amigo tiene un tesoro' entonces... cuando es mucho más que una amiga... qué hay más que un tesoro?", insinuando que entre ellos había mucho más que una amistad.

Cayo reafirmaba esta confirmación hace apenas unas horas mediante una fotografía de la pareja en la que aparecen muy acaramelados y con una declaración de amor en toda regla: "Voy a ser súper cursi…'', comenzaba diciendo.

"Todo lo que venga desde el amor es hermoso. Tu cara es hermosa, tus ojos son para escribir un p*** poema, lo que muestras un sueño y lo que todos sabemos que puedes hacer. Pero lo más increíble de todo… que no mucha gente tiene la suerte de conocer, es todo lo que no muestras.. lo que llevas por dentro, que es infinitamente más hermoso. ( como si eso fuera posible)… Dos niños que actúan coinciden, en eso y muchas cosas más. Reconociéndose, se quieren en los lugares de sombra alimentando el alma con una amistad bonita, y se tocan el corazón con un amor que no requiere ni una sola explicación. Eres un regalo Maximiliano. Y el presente es eso. Un regalo", escribía junto a las románticas instantáneas.

