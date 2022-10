Marta Pombo, todos los detalles sobre su futura boda y cuándo dará a luz a su primera hija

Marta Pombo ha hecho una ronda de 'preguntas y respuestas' en su perfil de Instagram y ha desvelado la fecha de su boda, cómo será este enlace, si va a bautizar a la pequeña Matilda y quiénes serán sus padrinos.

La influencer no ha podido contener la emoción del momento y ha hablado sobre todos estos temas que sus seguidores estaban deseando escuchar.

"Tenemos pensado casarnos el 21 de octubre de 2023 aquí en Madrid" confesaba Marta, una fecha pensada ya que por esa fecha, Matilda "ya es más personita, tiene un año y nos es más fácil organizarnos, queremos dedicarle su momento, que pase un año y que podamos dedicarnos a Mati con tranquilidad y calma".

Todo sobre la futura boda de Marta Pombo

Y es que "hasta que nazca Matilda no quiero ponerme a organizar todo, paso a paso" desvelaba Marta y aseguraba que su boda será por lo civil: "Va a ser una ceremonia civil, nos apetece muchísimo, ni siquiera he pedido la nulidad matrimonial". Eso sí, ya ha avisado que "va a ser un señor bodorrio" que quedará para el recuerdo.

En cuanto a cómo le pidió matrimonio Luis, Marta ha desvelado que se "lo pidió el 19 de agosto en Bilbao, un momento muy íntimo, estábamos solos en casa y me dijo que me iba a preparar el desayuno. No me olí nada en ese momento porque él es muy activo por las mañanas. Bajé a desayunar, con mi cara de dormida y él nervioso, pero tampoco me extrañaba... Cuando acabamos de desayunar, me recogió todo el desayuno, yo seguía con el zumito y me dijo 'tengo una sorpresa', me trajo una rosa de su jardín, pero me dijo que tenía otra sorpresa, se arrodilló y me pidió matrimonio, estábamos súper emocionados".

¿Cuándo nacerá Matilda, la primera hija de Marta Pombo?

Marta ha confirmado que van a bautizar a la pequeña Matilda y ha desvelado que los padrinos "van a ser mi hermana María y su hermano Gorka, que nos hace una ilusión tremenda".

El nacimiento de su primera hija será en breve porque sale "de cuentas el 21 de octubre, en nada", pero todo a punta a que no será el último, ya que "nos gustaría tener tres, pero vamos a ir viendo".

