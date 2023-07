Marta Castro revela qué le aporta su novio Rodri Fuertes tras oficializar su relación: "Ojalá salga todo bien"

Fue el pasado mes de mayo, en la premiere de 'La Sirenita', el momento en el que Marta Castro confesó públicamente que tras su separación con Fonsi Nieto estaba preparada de nuevo para enamorarse y que no iba a cerrarse a la hora de conocer a nadie. A pesar de lo dolorosas que son las rupturas y sobre todo si hay niños de por medio, como fue el caso de Fonsi y Marta, la influencer reveló que en ese momento se encontraba soltera y que consideraba que estaba pasando por la mejor etapa de su vida.

El pasado 10 de julio, unos meses después de que Marta confesase públicamente su soltería, y que se encontraba completamente abierta al amor, la influencer fue vista en las playas de Ibizabesándose y en actitud muy cariñosa con Rodrigo Fuertes, influencer y ex de Adara Molinero. Un destino que la pareja seleccionó para pasar juntos unas de sus primeras vacaciones, en las que se pudo observar la gran complicidad y conexión que existe entre ambos.

Rodri Fuertes y Marta Castro besándose en Ibiza | GTRES

Por el momento,la pareja no había hablado públicamente sobre la relación que les unía, pero se habían dejado ver juntos en numerosas ocasiones, sobre todo mediante sus perfiles de Instagram. Este miércoles, tuvo lugar en Madrid la premiere del live action de 'Barbie', un evento al que acudieron muchos de los rostros conocidos, entre los que se encontraban Marta y Rodri.

Marta Castro en la premiere de 'Barbie' en Madrid | GTRES

Tras pasar por el photocall, Marta le dedicó unos minutos a la prensa y habló con los micrófonos de Europa Press, quienes no dudaron en preguntar a la influencer sobre su relación con Rodri. Y es que, uno de los aspectos más llamativos del evento es que a pesar de que acudieron juntos, decidieron posar por separado: "No, separados, o sea separados en el photocall". La ex de Fonsi Nieto confesó qué relación tiene con el también influencer y cómo espera que se desarrolle la relación: "Estamos conociéndonos, todo llega, es cuestión de esperar, todo muy bien".

Además, Marta ha querido describir un poco a Rodri y explicar lo mucho que le ha aportado a su vida desde que se están conociendo: "Es encantador, estoy en un momento de mi vida que necesitaba paz, y me da paz, tranquilidad, estoy super a gusto, nos estamos conociendo y ojalá y todo salga bien". Para la influencer, su hijo es lo más importante, y para Rodri no ha supuesto un problema: " No claro, él siempre me lo ha dicho. Para mí mi hijo es lo más importante y él obviamente lo respeta y lo entiende y así vamos hacer".

Marta Castro en la premiere de 'Barbie' en Madrid | GTRES

A pesar de no haber posado juntos en el photocall, la pareja sí decidió hacerse unas cuantas fotos juntos, las cuales han compartido por primera vez en sus perfiles de Instagram, oficializando así un poco más su relación. Y es que como bien ha explicado Marta a los medios, ellos no son la pareja del verano ni mucho menos, sino que son "una pareja en verano" y espera que todo marche viento en popa: " No somos la pareja del verano, somos una pareja en verano, eso espero".