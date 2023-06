Mariola Orellana deja claro en qué punto está su matrimonio con Antonio Carmona tras su rumoreada crisis

Con el comienzo de junio, la temporada de bodas se ha inaugurado, y aunque aún quedan unos días para que llegue la esperada boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, hay otras parejas que ya han pasado por el altar. Este sábado pasado por la tarde, se produjo el enlace de Manuela Vega-Penichet, y Álvaro Taracena, un evento en el que no han faltado invitados con los que la pareja ha podido compartir su felicidad.

Una boda de lo más especial y original, y es que a su salida de la iglesia, los amigos de Álvaro levantaron al cielo una fila de palos de hockey con los que crearon un pasillo para los recién casados, un gesto con el que recordar el pasado del novio como jugador de este deporte. Sin duda para la familia de Manuela estos últimos meses están siendo de lo más especiales, y es que hace menos de un mes tuvieron otra importante boda, la de Álvaro Gomis y Lucía Domínguez Vega-Penichet, una de las mejores amigas de Tamara Falcó, quien acudió al enlace junto a su madre y su hermana Ana.

Entre los invitados a este enlace también se encontraba Mariola Orellana, la mujer de Antonio Carmona, quien acudió a la boda con amigos, pero sin su marido en plenos rumores de crisis en su matrimonio. A la salida de la iglesia, Mariola se encontró con la prensa, quien le pregunto tanto por la ausencia del cantante y por las especulaciones que han surgido en torno a su relación con él. En cuanto a la presencia de Antonio en la boda, su mujer ha explicado que el artista no ha podido asistir por temas laborales: "No, está trabajando", pero también ha aclarado en qué punto se encuentra su matrimonio y ha desmentido todos aquellos rumores de crisis que han podido surgir estas semanas. Y es que, cuando Europa Press le ha preguntado sobre el estado de su matrimonio ella ha respondido: "Muy bien, gracias", tal y como puedes ver en el vídeo de arriba.

Antonio Carmona y su mujer Mariola Orellana | Gtres

Hace un par de semanas, tuvo lugar la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo, un evento en el que se reunieron muchos de los rostros conocidos del país, y entre los que se encontraba Antonio Carmona. Días después del enlace, saltó la noticia de que durante la celebración, el cantante tuvo un supuesto enfrentamiento con Alejandro Nieto, y es que al parecer ambos habrían discutido por un malentendido con la novia del míster, Tania Medina. Por el momento, Antonio no se ha pronunciado respecto a este suceso, pero quien sí lo hizo fue su mujer, Mariola, quien explicó que el artista no se acordaba de nada de lo ocurrido y, en esta ocasión, cuando le han preguntado personalmente por lo ocurrido ha preferido no pronunciarse al respecto.