María José Suárez, clara sobre la posibilidad de tener hijos con Álvaro Muñoz Escassi: "Me lo pide todos los días"

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi han cumplido dos años como pareja y se encuentran en un punto inmejorable de la relación a pesar de los rumores que surgieron de una posible ruptura, que la modelo se encargó de zanjar.

Ambos demuestran estar más unidos que nunca y una de las incógnitas que más les ha sobrevolado ha sido si pasarán por el altar en algún momento, cosa que no descartó la diseñadora de moda aunque consideraba que todavía llevaban poco tiempo juntos.

Precisamente, María José fue una de las invitadas a la presentación de la aplicación móvil Bkswipe y allí se ha vuelto a referir, con prudencia, cómo se está tomando esta nueva etapa en su vida junto a Escassi, a pesar de que su historia se remonte más años atrás.

"Álvaro y yo nos conocíamos mucho antes de empezar, llevamos dos años de relación pero realmente son muchos años que nos conocemos y eso se nota. Tenemos amigos en común", aseguró la presentadora que además señaló el mal momento que vivió recientemente Álvaro por el fallecimiento de su madre. "Fue un golpe duro".

La que fuera Miss España ha puesto en valor lo bien que se lleva el jinete con su hijo, Elías: "Lo quiere mucho, lo ha visto desde muy pequeñito. En estos dos años, el niño tomó conciencia y lo quiere mucho y con los de él también". De hecho, también ha querido tener palabras cariñosas hacia el padre de su hijo, Jordi Nieto: "Nos tenemos mucho cariño y nos queremos mucho. Tenemos muy buena relación. Quiero mucho a su familia, a su hermana a sus padres, tenemos muy buena relación".

Sin embargo, ante la posibilidad de ampliar la familia con Álvaro, María José de momento lo ha descartado: "Yo ya no me veo, tengo 48 años ya. Si viniera sí, pero así buscarlo, yo creo que ya he cumplido. Mi niño es pequeño y los de él son grandes. Y ahora embarcarnos en un bebé...", como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

Eso sí, el jugador de polo "estaría encantado" tal y como ha señalado la modelo: "Me lo pide todos los días. Su sueño es tener una niña. Hay que tener ganas". Del mismo modo, María José ha zanjado la posibilidad de que vayan a casarse en un futuro cercano: "La mía de momento no, va a esperar".