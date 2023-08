María Fernández-Rubíes cuenta que se ha operado el pecho, presionada por sus seguidores

A pesar de ser una de las influencers más reconocidas en nuestro país, con la friolera de 809 mil seguidores en Instagram, María Fernández-Rubíes demuestra ser muy reservada en comparación con otras creadoras de contenido. La it girl madrileña utiliza su perfil para mostrar sus looks y el crecimiento de sus dos hijos, Nicolás y Patricio, pero no suele adentrarse en los detalles de su vida personal. Por ello, resulta sorprendente que Fernández-Rubíes se haya visto obligada a explicar a través de Instagram Stories que se ha operado el pecho.

"Veo a mucha gente agobiada por aquí con que no os contesto y no resuelvo dudas", ha empezado contando a través de Instagram Stories. Una de las inquietudes es si está nuevamente embarazada, a lo que rápidamente ha desmentido explicando que cualquier hinchazón se debe a las dos diástasis abdominales que resultaron de sus dos embarazos.

A partir de ahí, ha pasado a aclarar otro de los interrogantes que angustiaba a sus seguidores, que era el tema de su aumento de pecho. Es cierto que ahora tiene un busto más grande, pero la razón no es un nuevo embarazo, como algunos pudieron haber supuesto. La realidad es que se ha sometido a una cirugía de aumento de pecho. "Honestamente, no sabía si me iba a sentir cómoda contándolo o me iba a apetecer, pero hay mucha gente que se ha enfadado", ha lamentado antes de agregar con un toque sarcástico: "no sabía que tenía que contaros también si me he operado el pecho".

La reprimenda de María a sus seguidores más exigentes

María ha aprovechado esta batería de stories para establecer unos límites con sus seguidores, recordando lo que se comparte en las redes sociales representa solo una fracción de la vida de una persona, haciendo hincapié en que, aunque está dispuesta a compartir ciertas cosas, también valora su privacidad: "Porque esto, recordad, es una pequeña parte de nuestra vida, no es nuestra vida completa. Por lo que espero que respetéis que yo no quiera contar todo". "Yo quiero tener la libertad de contar las cosas por aquí porque me apetezca y no porque me sienta obligada a hacerlo", ha aclarado.

María Fernández-Rubies en Stories | Instagram

En medio de esta crítica, María también ha hecho mención a los seguidores que han he hecho las mismas preguntas, pero con empatía y consideración: "hay gente supermona que me ha preguntado superbién y con buenas formas".

El mensaje de María pone de manifiesto la importancia de establecer límites en las redes sociales. Es muy fácil criticar a los creadores de contenido desde el anonimato, pero hay que tener en cuenta que son seres humanos con emociones y que merecen el mismo respeto que cualquier individuo. Toda persona tiene derecho a la privacidad, se dedique a lo que se dedique, por lo que es crucial encontrar un equilibrio sano entre la curiosidad de la audiencia y el respeto por la intimidad.