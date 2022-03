Manuela Velasco defiende a sus primos por meter a su tía Concha Velasco en una residencia

Más información Concha Velasco revela quién es el padre biológico de su hijo Manuel

Concha Velasco, a sus 82 años, anunciaba su retiraba de los escenarios y se mudaba a casa de su hijo Francisco Martínez el pasado mes de octubre. El estado de salud de la intérprete se deterioraba y por ello sus hijos, Francisco y Manuel, tomaban la decisión de llevar a su madre a una residencia, algo que ha sido muy criticado por la gente.

Manuela Velasco, sobrina de Concha, salía en defensa de sus dos primos: "Lo de las críticas no tengo ni idea, no me interesa, cómo se atreve nadie, la gente no tiene ni idea de lo que pasa en una familia y también hay que preservar un poco, en fin", expresaba ante las cámaras de 'Europa Press'.

La actriz confesaba que no había sido algo sencillo para ellos tomar esa decisión: "Fue duro para ellos tomar la decisión porque es muy duro, todo el mundo tiene que entender eso, pero es que no había otra, es que necesita atención", y contaba lo que había sentido al ir a ver a su tía a la residencia: "Al principio es un shock y tomar la decisión es muy difícil, para mis primos ha sido muy difícil, pero es que lo necesita", y entiende que realmente "es donde mejor está".

Continuaba diciendo: "Aun así, hasta que no lo has visto, nos pasa a todos con las personas que se hacen mayores. Son etapas de la vida y hay que cubrir sus necesidades. Cuando he visto cómo está, Manuel lo ha comentado alguna vez, está acostumbrada a vivir en camerinos, en giras, cada habitación la transforma en su mundo y aquí ha hecho lo mismo".

No había ninguna duda de que la cantante, que "de toda la vida es una mujer muy querida, ahora igual se está dando cuenta de lo queridísima que es por las visitas. Ella las recibe en el photocall, visita que llega la lleva al photocall. No tiene ningún photocall pero ella lo dice así, luego envía esas fotos a todo el mundo, tenemos un álbum con todas las visitas".

Manuela hacía un análisis sobre cómo había visto a Concha: "La he visto tan divertida, tan feliz, tan comunicativa, mi tía es tan genial contando cosas. Yo le decía tía pero mándanos a nuestra casa, ella siempre ha hecho eso y aquí lo hace igual".

La intérprete aprovechaba para contar una divertida anécdota de Velasco: "Lo digo con todo el amor y la admiración, mi tía se ríe muchísimo, es muy alegre y se hace pis de la risa, de siempre. El otro día cuando estuve yo durante la tarde se hizo pis cinco veces, de lo que se reía. No es una cosa de ahora, es una cosa de toda la vida, es una mujer tan alegre que se hace pis".

La actriz para terminar, aseguraba que su tía asistirá a la obra de teatro que presenta: "La espero yo y todos mis compañeros. La directora es una gran admiradora de mi tía, lo tengo grabado, 'sí voy a ir, sí'. Justo al estreno no, es mucho jaleo, yo el día que venga quiero estar para ella, hoy en un día maravilloso, pero hay demasiada gente, demasiadas conversaciones. Claro que va a venir", terminaba diciendo al medio ya mencionado.

