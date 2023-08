Manu Sánchez pide matrimonio a Lorena Sánchez un mes después de acabar con su tratamiento de quimioterapia

Meses de muchas vivencias para Manu Sánchez... El cómico y presentador terminaba el mes de julio anunciando una buena noticia: había terminado su tratamiento de quimioterapia. "FIN DE LA QUIMIO. HOY ES UN GRAN DÍA. El camino es duro, muy duro… pero está mereciendo la pena. Hoy termina una etapa. Llega un nuevo comienzo. Lo estamos consiguiendo. Gracias a quienes no me soltáis. La gran noticia cada vez está más cerca...".

Fue el pasado 30 de mayo cuando el humorista hacía uso de sus redes sociales para anunciar una noticia completamente inesperada: le había detectado cáncer testicular. "La noticia que nunca hubiese querido publicar: TENGO CÁNCER. Tengo miedo y sobre todo tengo un montón de cosas mucho más potentes que el cáncer y que el miedo juntos: Tengo ciencia, medicina, esperanza, fuerza, amigos, familia y suerte... tengo muchísima suerte de tener todo lo que tengo. Una vida perfecta que no ha hecho más que empezar. Os dejo aquí todas las explicaciones del proceso y por dónde vamos. Ya os digo algo: ME VOY A CURAR. Estoy en las mejores manos: Nuestra sanidad pública. En el hospital Virgen Del Rocío está el camino hacia LA CURACIÓN. No hay otra. Avanti".

Una publicación que compartía tan solo unos días más tarde de haberse convertido en padre de su segundo hijo junto a su pareja, Lorena Sánchez, con quien lleva seis años de relación y ha formado una bonita familia.

Un amor, completamente consolidado, que ahora da un paso más... Y es que la pareja ha anunciado que se van a casar. Así lo ha compartido Lorena a través de una publicación en Instagram donde presume de anillo frente al mar: "SÍ, amo las noches y los días contigo, amo lo que hemos creado juntos, amo imaginar una vida junto a ti, te amo a ti y amo la idea de que sea para SIEMPRE @_manusanchez_ !!! #SÍQUIERO #SÍETERNO #SÍATODO".