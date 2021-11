Malala Yousafzai, la joven activista ganadora del Premio Nobel de la Paz, se ha casado a los 24 años

Malala Yousafzai es conocida por ser la ganadora más joven del Premio Planeta, a los 17 años, y además una reconocida activista paquistaní. Saltó a la fama a nivel internacional cuando la BBC empezó a publicar, en el año 2009, el diario que escribía donde denunciaba la situación que vivían las mujeres y las niñas bajo el control de los talibanes. Poco después, en el año 2012, un fanático religioso le disparó un tiro en la cabeza mientras ella viajaba en un autobús escolar y tuvo que ser trasladada en helicóptero al hospital militar de Peshawar, afortunadamente logró salvarse.

Ahora, ha contraído matrimonio con Asser Malik, director general de Pakistán Cricket Board. Ella misma ha sido la encargada de anunciar en su perfil de Twitter su boda este mismo martes:

"Hoy es un día precioso en mi vida. Asser y yo hemos atado el nudo para ser compañeros de por vida. Hemos celebrado una pequeña ceremonia nikkah en nuestra casa de Birmingham junto a nuestras familias. Por favor, enviadnos vuestras oraciones. Estamos emocionados de caminar juntos el viaje que tenemos delante", decía en el mensaje, que estaba acompañado de varias fotografías del día que se dio el 'sí, quiero'.

Esta noticia ha sido de lo más comentada en sus redes sociales, ya que el pasado mes de junio aseguró, en una entrevista con la revista Vogue, que no llegaba a entender por qué las personas contraían matrimonio. Estas fueron sus declaraciones: "Si quieres a una persona en tu vida, ¿por qué tienes que firmar los papeles matrimoniales? ¿Por qué no puede ser simplemente una pareja? Mi madre me dice que no me atreva a decir eso, que tengo que casarme, que el matrimonio es precioso".

Sin embargo, es necesario aclarar que una ceremonia nikkah, que es lo que ellos han publicado en su cuenta de Twitter, no se trata de un contrato legalmente vinculante como sería una boda civil, sino del primer paso de una unión islámica.

