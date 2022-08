Lucía Villalón cuenta cómo evoluciona su bebé que tendrá que ser operado nada más nacer

Hace unos meses Lucía Villalón anunciaba a través de las redes sociales que estaba embarazada. La periodista espera su primer hijo junto al futbolista Gonzalo Melero.

Una noticia con la que además quiso comunicar el problema que padece su bebé y por lo que tendrá que ser operado nada más nacer. El pequeño sufre gastrosquisis, un defecto por el que sus intestinos crecen fuera de su cuerpo.

Recientemente, y demostrando una gran valentía, Lucía Villalón quiso mostrar a través de una ecografía cómo se veían los intestinos fuera del cuerpecito de su pequeño: "Lo que veis debajo de su carita, como con forma de espiral, son sus intestinos… que han crecido estos meses fuera de su abdomen".

Por lo que tendrá que ser intervenido nada más nacer: "En menos de un mes le tenemos aquí y hemos pensado muchas veces cómo será el momento de conocernos, hemos visto muchas fotos de cómo va a ser la primera vez que le veamos, de cómo nos va a impresionar ver a nuestro bebé de 35/36 semanas (tan pequeño) y con los intestinos fuera... el momento en que se lo lleven a quirófano...".

Embarazada de 33 semanas

Ahora en la semana 33, Lucía se ha sometido a una nueva ecografía, tiene que acudir cada dos semanas, y por suerte ha recibido buenas noticias: el pequeño evoluciona favorablemente.

"Los intestinos de Diego se mantienen en buen estado y va ganando peso poco a poco, a su ritmo... es un fenómeno!!! Son las mejores noticias que podríamos tener ahora mismo dentro de nuestra situación! #Batbaby sigue peleandooo y nosotros con él!!!", cuenta junto a una imagen con su novio saliendo del hospital.

Un post donde además agradece todo el cariño y apoyo que está recibiendo durante estos meses: "Recibimos mensajes diariamente de personas maravillosas que nos desean cosas buenas, que tratan de darnos ánimos y apoyo y que nos cuentan sus experiencias... y lo valoramos que no os podéis ni imaginar... He contestado a los que he podido, y lo seguiré haciendo, pero aun así quiero daros las gracias de todo corazón por vuestros buenos deseos y por compartir con nosotros tanto vuestro tiempo como vuestras vivencias en situaciones parecidas... GRACIAS!!! Porque de verdad nos ayudan, nos animan, nos hacen valorar y relativizar… nos hacen más fuertes!!!".

