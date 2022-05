Lucía Rivera se sincera sobre el amor tóxico y hay quien cree que habla de Marc Márquez

Cada vez es más fácil identificar cuando un amor no es el correcto. Ver las red flags, esas señales que nos alertan de que nuestro cuento de hadas podría tornarse en una pesadilla, es mucho más sencillo desde fuera, pero la realidad es que es verdad eso que dicen de que el amor te ciega.

Quitarse la venda de los ojos y analizar lo que está mal en una pareja es complicado y Lucía Rivera, la hija de la conocida modelo Blanca Romero, lo ha hecho ni más ni menos que en su propia columna en la Vanguardia.

Este lunes publicó "El amor es esto", su reflexión sobre el amor, los celos y cómo tendemos a normalizar las relaciones tóxicas. Sin embargo, entre aplausos y felicitaciones, algunos rumorean que el alegato de la actriz podría ser una "pullita" a su ex, Marc Márquez.

¿Un romance tóxico?

El piloto de MotoGP y la joven influencer estuvieron juntos alrededor de un año y medio. Sin embargo, en marzo de 2020, justo cuando estalló la pandemia, la pareja anunciaba su ruptura. Ahora mismo, la modelo se encuentra en una relación con Nacho Méndez, un futbolista del Real Sporting de Gijón y en verano se la vio de la mano del empresario Alejandro Sáez.

Dos años después de que la historia con el piloto acabara, Rivera se lame las heridas y habla ni más ni menos que del amor tóxico. En sus palabras se lee la vivencia de un amor tan romántico como venenoso y, a pesar de que ella no ha dado ningún nombre ni ha hecho referencia a ninguna relación, son muchos los que creen que se refiere a Márquez.

El amor para Rivera

Quizás no sepamos de quién habla Rivera, pero lo que sí está claro es que tiene muy claro qué debe ser el amor. Para la modelo el amor sano no tiene nada que ver con las montañas rusas, ese sube y baja de emociones no hace otra cosa sino deteriorar la salud mental de una persona.

Para ella, "el amor se disfruta y no se sufre", es decir, es querer entender siempre al otro y tratarse mutuamente con cariño y respeto, incluso cuando las cosas no salen bien. Otra cosa que ha aprendido en estos años es que priorizarse y quererse es clave, pues no debemos dejarnos nunca en un segundo plano.

Libertad sin ataduras ni miedo a perder

Ser libres de amar, ese es el amor que defiende Lucía Rivera. Una relación que se base en la admiración, la libertad y el abrazo mutuo: "El amor no son cadenas, el amor no tiene nada que ver con el miedo, es compañía y refugio".

La recién estrenada periodista apunta que cuando has tenido una experiencia tóxica se vuelve mucho más sencillo repetirla, pues ya has normalizado esos patrones y has interiorizado esa forma de amor.

Sin embargo, Rivera piensa que siempre estamos a tiempo de desaprender y empezar a amar y ser amados bien. Es más, acaba con una frase tan contundente sobre el amor como emocionante: "Tiene que dar ganas de vivir. Porque se está bien cuando te quieren bien".

