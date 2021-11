Laura Matamoros comparte cómo fue el parto de su hijo Matías

Laura Matamoros se encuentra a un mes de salir de cuentas y ha aprovechado, tras haber realizado en su cuenta de Instagram un 'Preguntas y respuestas', para confesar su gran miedo al enfrentarse a este segundo embarazo.

Matamoros se encuentra en la recta final de su embarazo junto a su pareja el empresario, Benji Aparicio, con el que acaba de mudarse a una espectacular casa situada en el barrio Aravaca, que cuesta más de 1,7 millones de euros.

"Cada día estoy más agotada y con menos ganas de salir de casa", comentaba bastante agobiada. La influencer ha querido sincerarse con sus más de 900.000 mil seguidores de Instagram contestando a una de las preguntas que le ha hecho un internauta: "¿El parto de Mati fue bueno?", a lo que ella ha respondido: "No puedo decir que el parto de Mati fuera bueno, ni mucho menos... No me hizo efecto la epidural y no es broma. Convulsionaba del dolor y venía con una vuelta de cordón. Costó algo más de la cuenta. Pero olvidé todo cuando le vi".

Otro de sus seguidores le ha querido preguntar sobre el peso que había ganado durante este segundo embarazo, a lo que ella ha contestado: "Hasta hace dos semanas 11kg, pero estoy segura que cuando vuelva al ginecólogo pesaré 3 kg más. No paro de comer!".

Finalmente ha hecho mención a Martín, el hijo de su gran amiga María Pombo, y es que le haría mucha ilusión que el pequeño Benjamín naciese el mismo día que Martín, pues además ese día también es el cumpleaños de su padre, Kiko Matamoros: "Si, me hizo mucha ilusión, porque les quiero mucho y me encantaría que se llevasen un año justo y que sean amigos siempre".

