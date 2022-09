Laura Escanes responde así a los que la juzgan por cómo está llevando su separación de Risto Mejide

En dos días se cumplirá una semana del histórico domingo en el que nos hicimos eco de las dos sorprendentes rupturas que no han dejado de acaparar titulares a lo largo de toda esta semana.

Y es que, las disculpas públicas de Íñigo Onieva reconociendo su "actitud inaceptable" tras asegurar que el polémico vídeo en el que aparecía besando a otra mujer que no era Tamara Falcó pertenecía al año 2019 dejaban a la crónica social estupefacta.

Sin embargo, aún más sorprendente fue la inesperada separación de Laura Escanes y Risto Mejide tras siete años de relación y una hija en común pues lo cierto es que no habíamos visto indicios que hicieran presagiar que atravesaban una crisis sentimental.

Así, tras "siete años, tres meses y veinticuatro días", aseguraban que ambos debían "encontrar cada uno la vida que queremos" pero, esta vez, por separado.

Laura Escanes busca piso

Tanto es así que ya hemos sido testigos de informaciones que dejar ver cómo ya han dado un paso más en su separación. Y es que, la revista ¡HOLA! publicaba este miércoles en exclusiva unas imágenes de la influencer visitando las obras de una urbanización en construcción en una exclusiva zona de Madrid junto a Pablo Castellano.

Algo que la misma María Pombo posteriormente confirmó asegurando que "le está ayudando" a buscar piso puesto que "Pablo se dedica a eso" y "son amigos".

Críticas tras su separación

También hemos visto cómo ambos han continuado y seguido adelante con sus proyectos laborales, tal y como demostró la catalana con el primer post que publicó tras anunciar su separación.

Una publicación donde su tablón se llenó de bonitos mensajes de sus seguidores alegrándose por verla sonreír pero que, en su minoría, también se ensombreció con críticas.

"Yo respeto que salga y se saque fotos. Pero yo cuando me divorcié no tenía ganas de nada, menos de fotos", fue el comentario de un internauta anónimo. Algo a lo que Laura, rotunda, quiso responder con un contundente "imagino que no dejaste de trabajar, es mi trabajo y tengo que sacar la energía de donde sea".

Y es que, según deja entrever la joven de 26 años, algunos estarían disconformes con la actitud que está adoptando para sobrellevar su separación.

Así ha dejado constancia de ello con una imagen que ha publicado de fiesta junto a sus amigas a través de sus Instagram Stories a la que le ha sucedido un vídeo protagonizado por un filtro de un gato en la cama que se tapa con una manta.

Laura Escanes junto a unas amigas | Instagram (lauraescanes)

Una grabación a la que ha acompañado de un "aunque así es como quieren verme por redes sociales", que hace referencia a la instantánea que le precede y a los planes que está haciendo tras su ruptura.

Laura Escanes asegura que así es cómo los haters quieren verla en redes tras su separación | Instagram (lauraescanes)

