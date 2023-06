Laura Escanes aclara cómo está su relación con Álvaro de Luna tras los rumores de crisis: "No quiero sentir esta presión"

Laura Escanes y Álvaro de Luna se han convertido en una de las parejas más populares del panorama social. Desde que iniciaron su relación en octubre de 2022, han sido numerosas las ocasiones en las que la influencer y el cantante han presumido de su amor públicamente, sin ocultar lo enamorados que están y lo bien que han encajado respectivamente en sus vidas.

Sin embargo, en las últimas semanas no se han dejado ver juntos ni tampoco han compartido imágenes ni mensajes cariñosos en redes sociales, lo que ha desatado rumores acerca de una posible crisis en la pareja. Una crisis sobre la que ambos, volcados en sus profesiones, el artista ha estado en Roma promocionando su nuevo disco mientras la influencer ha estado grabando un programa para TV3 en el pirineo catalán, han guardado silencio, lo que hizo que muchos la diesen por cierta.

De nuevo en Madrid tras haber cumplido sus compromisos laborales, la finalista de 'El Desafío' ha respondido a una ronda de preguntas en Instagram y, cansada de especulaciones, ha dejado claro que su historia de amor con Álvaro marcha viento en popa. En primer lugar, se ha sincerado sobre lo que más ha echado de menos durante estas semanas lejos de casa y, como no podía ser de otra manera, el cantante ocupa un puesto de honor junto a su pequeña en las cosas que más ha extrañado: "A Roma, a Álvaro, mis amigas, mi rutina y mi casa. Cocinar, ver series, quedarme dormida en el sofá, dormir sin despertador...", ha confesado.

Laura Escanes revela que es lo que más ha echado de menos | Instagram

Laura Escanes con su hija Roma | Instagram

No contentos con estas palabras, sus seguidores le han pedido que aclarase "qué pasa" con el sevillano y, con una fotografía borrosa en la que da un beso en la mejilla a su novio mientras este sonríe feliz, ha zanjado los rumores de crisis: "¿Contentos? del día que supuestamente no nos habíamos visto en Madrid" (haciendo alusión a las informaciones que apuntaban a que habían coincidido recientemente en la capital y no se habían visto).

Laura Escanes comparte una foto con Álvaro de Luna | Instagram

"Pasa que los dos estamos en un momento profesional buenísimo y eso a veces implica coincidir menos. Pasa que cuando nos hemos visto, no nos hemos hecho fotos o no las hemos compartido en redes. Pasa que cada uno decide qué publicar y qué no... Aunque parezca mentira", ha añadido, asegurando que "los titulares que hemos leído, hacen que tengamos menos ganas de publicar algo".

Y es que como confiesa, y a pesar de que "entiende" que haya "interés" por su relación desde el momento en que la hicieron pública, "a veces es muy necesario disfrutar las cosas sin más y sin publicarlas". "A veces me cuesta más publicar por estas cosas, no quiero sentir esa presión", ha reconocido, dejando claro que de crisis con Álvaro nada de nada y que si no comparte imágenes en redes sociales con el cantante es para disfrutar de su amor sin verse en la obligación de contar a sus seguidores (y a la prensa) cada uno de sus movimientos.