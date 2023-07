Julio José Iglesias responde: ¿Llamó Íñigo Onieva "Isa" a Isabel Preysler en su discurso de boda?

Tras muchos meses de espera, llenos de preparativos e incidentes, este fin de semana pasado se producía la boda más esperada del año, la de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, convirtiéndose así en marido y mujer.

Uno de lo grandes problemas que surgió en torno al enlace fue que Tamara se quedó sin vestido de novia a escasos meses de pasar por el altar, una situación que la marquesa solucionó con la firma de Carolina Herrera. Sin embargo, el propio día de la boda continuaron los incidentes, y es que durante la ceremonia uno de los sacerdotes casi sale ardiendo, algo que no ocurrió gracias a la velocidad de Alejandra Onieva, la hermana del novio, que apagó las llamas rápidamente.

Poco a poco se van conociendo más detalles del enlace, como el menú del banquete o los distintos vestidos que utilizó la novia. Para la ceremonia, la marquesa optó por un diseño de Carolina Herrera con manga francesa y una larga fila abotonada en el centro de su cuerpo, mientras que para la fiesta eligió un diseño exclusivo para ella de Wes Gordon, un modelo palabra de honor con escote corazón y un gran lazo en la parte superior. Ambos vestidos los mostró la revista ¡HOLA! en la exclusiva de más de 50 hojas que tuvo el enlace.

Un enlace al que acudieron 400 invitados y del que se han comenzado a conocer algunos aspectos internos. Tras la boda, se comenzó a rumorear que entre las madres de los recién casados, Isabel Preysler y Carolina Molas, existía una gran tensión, y que al parecer no habían cruzado apenas palabras durante el fin de semana que duró la boda y que hasta incluso siquiera se habrían saludado. Una información que la propia Carolina desmintió a la prensa, quedándose sorprendida ante tales rumores, y confesó que estuvo con la socialité más de una hora en la zona en la que se encontraban los familiares.

Por su parte, Isabel no se ha pronunciado al respecto, pero quien sí lo ha hecho ha sido uno de sus hijos, Julio José Iglesias. Y es que el artista ha hablado con los micrófonos de Gtres en el aeropuerto antes de volver a Miami y ha confesado que las especulaciones sobre mala relación entre su madre y Carolina no son ciertas: "No eso no, eso es mentira".

Además, Julio ha confesado que todo el mundo ha quedado encantado con la boda de su hermana, sobre todo sus familiares, y es que los recién casados han podido disfrutar de un enlace de lo más emotivo: "Emocional, ha sido maravilloso todo, ha sido muy bonito, estoy muy feliz por mi hermana, que es una chica maravillosa y qué más te puedo decir, que ha estado muy bien todo".

Entre otros muchos aspectos, se ha rumoreado públicamente sobre los discursos que se realizaron, en los que al parecer salieron las infidelidades que realizó Íñigo por las cuales su relación con Tamara se rompió. Pero, sobre todo, ha destacado que el novio durante su discurso se refirió a su suegra con el nombre de "Isa", un gesto que mostraría la gran relación y confianza que existe entre ellos, algo que Julio José no ha sabido confirmar: "No me acuerdo, no sé, no te puedo decir".