Jesulín de Ubrique y María José Campanario esperan su tercer hijo

Jesulín de Ubrique y María José Campanario han desvelado una inesperada noticia como regalo de fin de año para toda su familia, esperan su tercer bebé, tal y como ha informado en exclusiva la revista '¡HOLA!': "Sí, estamos esperando un bebé". María José confesó que sus sospechas empezaron en el momento en el que comenzó a notar que "llevaba tiempo muy sensible. Muy sensible a los olores, pero, claro, no me lo podía imaginar. Cuando ya iban pasando los días empecé a sospecharlo. Casi me caigo al suelo cuando vi el positivo, totalmente inesperado pero una bendición".

La fecha prevista para el nacimiento del bebé coincide con el 20º aniversario de la boda de la pareja, este dato hace que el embarazo sea mucho más especial para ellos: "Me hace mucha ilusión porque va a llegar dos semanas antes de nuestro 20 aniversario de boda. Todo lo que ha pasado en nuestras vidas y nosotros seguimos unidos", comentaba Jesulín muy emocionado.

El torero aprovechó para comentar lo inesperado que ha sido este embarazo para ellos, pero aun así felices tenían ya muchas ganas de recibirlo y le esperan con los brazos abiertos: "A ver, que uno sabe lo que hace y lo que puede pasar, pero, sí, ha sido una gran y maravillosa sorpresa. Quién me iba a decir a mí que iba a volver a ser padre con mi Andrea de 22; mi Julia de 18, y mi chico de 14. Y yo con 48 que cumplo el próximo 9 de enero. Para eso no te prepara nadie".

La odontóloga de 42 años, ha confirmado que ya se ha hecho sus primeras ecografías: "Estamos súper felices; muy, muy contentos. Los tres meses los cumplo estos días, y nos han dicho que todo va bien, por eso ya puedo decirlo. Ya me han hecho las primeras ecografías y estamos tranquilos".

También ha hecho mención un poco preocupada a la fibromialgia con la que lleva luchando varios años: ''No sé muy bien cómo me afectará con el embarazo. De momento estoy bien. Es cierto, que estoy muy cansada, más de lo habitual, pero por ahora bien. También soy consciente de que cuando nazca el bebé no será como las otras veces. Ni tengo la misma edad ni la misma salud''.

Jesulín ha confesado que a pesar de ser algo inesperado, si es cierto, que alguna vez se lo habían planteado: "Durante estos años lo habíamos pensado mucha veces pero por unas cosas o por otras no llegó… Y ahora, que es cuando menos lo esperábamos, a su casa viene''.

La pareja, que actualmente se encuentra en el mejor momento de su vida, está muy ilusionada por la idea de volver a ser padres, o como dicen ellos, 'de volver a las andadas': "Hoy mismo he estado mirando donde tenía guardadas las cosas de sus hermanos. La cunita y esas cosas y ya me voy haciendo a la idea. Hay cosas que no quise regalar porque me parecía un tema muy sentimental. Y, ahora, que dejan de ser recuerdos y vuelven a nuestra vida. No me asusta volver a ser padre para nada. Me gusta ser padre en este momento en el que no tengo que viajar tanto, en el que lo voy a vivir de otra manera. Pero a mí nunca me ha asustado un pañal, ni ahora ni antes. No me asusta volver a la casilla y cero y, oye, que tampoco soy un viejo. Ahora toca cuidar mucho a María José. Y a volver a las andadas: A las antiguas andadas".

Sobre el sexo del bebé la pareja ya ha decidido pronunciarse contando su opinión al respecto: "No me importa nada si es niño o niña, en estos momentos de la vida lo único que quiero es que venga bien, que esté sano o sana y que todo vaya bien", contaba Campanario. El torero añadía: "Yo no quiero saber si es niño o niña. Esta vez he pedido que no me lo digan. Me hace ilusión enterarme una vez que ya esté con nosotros".

