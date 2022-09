Jennifer Lawrence revela que sufrió dos abortos antes de convertirse en madre

El pasado mes de febrero, Jennifer Lawrence se convirtió en madre por primera vez junto a su marido, el galerista de arte Cooke Maroney. La pareja, casada en octubre de 2019, celebró con ilusión la llegada al mundo del pequeño, a quien le pusieron nombre de uno de los artistas favoritos del padre, el pintor estadounidense Cy Twombly.

La maternidad ha cambiado por completo la vida de Lawrence y de esto ha querido hablar en su entrevista para Vogue, revista de la cual será portada en octubre 2022. "La mañana después de dar a luz, sentí que toda mi vida había comenzado de nuevo. Estaba tan enamorada. También me enamoré de todos los bebés en todas partes. Los recién nacidos son tan asombrosos. Son estos pequeños supervivientes rosados, hinchados y frágiles. Ahora amo a todos los bebés", ha explicado a su entrevistadora.

Tuvo dos abortos

Aparte de hablar de las sensaciones tan positivas que ha tenido al experimentar el amor incondicional que siente por su hijo, Lawrence también ha desvelado a Vogue que en su vida ha sufrido dos abortos espontáneos.

La primera vez fue cuando tenía 20 años y en ese momento, Lawrence tenía la intención de abortar, pero antes de hacerlo tuvo aborto espontáneo mientras se encontraba sola en Montreal.

Hace dos años, la protagonista de 'Los Juegos del Hambre' volvió a quedarse encinta y, en esa ocasión, al ya estar casada, deseaba tener a ese bebé y crear una familia, pero lo perdió de nuevo. Tal y como explica Vogue, en esta segunda ocasión, la intérprete tuvo que someterse a una dilatación y legrado, procedimiento quirúrgico mediante el cual se extrae tejido del útero.

"Recuerdo un millón de veces que lo pensé mientras estaba embarazada. Pensando en las cosas que le estaban pasando a mi cuerpo. Y tuve un gran embarazo. Tuve un embarazo muy afortunado. Pero cada segundo de mi vida fue diferente. Y a veces se me ocurría: ¿y si me obligaran a hacer esto?", ha reflexionado con su interlocutora al imaginar a niños y jóvenes "con opciones limitadas".

Preocupaciones de madre

En su extensa entrevista, la actriz de 'Don't Look Up' también critica que en Estados Unidos estén permitidas las armas: "Estoy criando a un niño pequeño que algún día irá a la escuela. Las armas son la principal causa de muerte de niños en los Estados Unidos. Y la gente sigue votando por políticos que reciben dinero de la NRA. Me sorprende. Estamos permitiendo que nuestros hijos den sus vidas por nuestro derecho a una segunda enmienda que se escribió hace más de 200 años".

Otros pensamientos de la actriz van ligados a su relación con su madre, a quien define como una "persona maravillosa", pero por la cual aún necesita ir a terapia. "Muchas de mis películas en el pasado han sido sobre mi madre, mi infancia. Me pregunto qué pasará ahora que seré testigo de la infancia de otra persona. Y me pregunto de qué estará hablando con su terapeuta", ha explicado.

La maternidad ha "expandido" el corazón de Lawrence a "una capacidad que no conocía".