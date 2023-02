Las fotos de Isabelle Junot con Álvaro Falcó donde se aprecia cómo le ha crecido ya su tripita de embarazada

Hace un par de meses, Isabelle Junot utilizaba sus redes sociales para anunciar que ella y su marido, Álvaro Falcó, estaban esperando su primer hijo. Un post en el que, a través de un carrusel de fotografías, la marquesa de Cubas enseñaba su incipiente tripita, y acompañaba estas imágenes de un texto: "Y pensaba que este año no podía ser más mágico!!! Happy new year from me and my micro belly" (Feliz año nuevo de parte mía y de mi micro barriga).

En su última aparición en público, en el 75º aniversario de Bvlgari, Isabelle confesó que el primer trimestre del embarazo ha sido más complicado debido a las náuseas y el cansancio, pero reconoció estar actualmente muy feliz y disfrutando mucho de esta etapa, en la que cada vez su tripita se va haciendo más visible. Los marqueses de Cubas han disfrutado de un bonito paseo por Madrid, en el que la hija de Phillipe Junot ha dejado ver cómo con el paso de las semanas su tripita se va haciendo notar cada vez más. Unas imágenes que han sido captadas por los paparazzis y donde vemos que la felicidad se refleja en su rostro.

Isabelle Junot tripita | Gtres

Embarazo Isabelle Junot | Gtres

En el evento de Bvlgari Isabelle confirmó el sexo del bebé que esperan ella y su marido, se trata de una niña, y por el momento, prefieren no desvelar el nombre que tienen pensado para la pequeña.

La primera hija del matrimonio llegará al mundo a mediados de junio, motivo por el que tal vez Tamara Falcó e Íñigo Onieva han decidido retrasar la fecha de su casamiento, ya que el tiempo entre el parto y el enlace estaría muy cerca y los futuros papás no podrían acudir.