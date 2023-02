Isabel Preysler estalla contra Mario Vargas Llosa tras asegurar que "se reía de Tamara Falcó": "Es caer muy bajo"

"No me voy a quedar callada si se meten con mis hijos, con ninguno de ellos", Isabel Preysler no está dispuesta a pasarlo por alto y así lo ha demostrado; poniendo las cartas sobre la mesa y diciendo basta tras hacerse eco de algunas de las partes del libro de Mario Vargas Llosa, 'Los vientos', (del que, además, el mismo escritor reconoció que no se arrepiente de "nada" de lo que ha escrito) puesto que, a su parecer, ha cruzado unos límites que no va a dejar pasar.

"Mario añadió dos párrafos a su famoso cuento el pasado mes de enero. En ellos, hablaba de las islas marquesas -en referencia al marquesado de Griñón que heredó de su padre- y se reía de Tamara, una niña que solo ha sido cariñosa y amorosa con él", le ha confesado la reina de corazones a la revista ¡HOLA! en exclusiva.

Un relato en el que muchos vieron varias referencias autobiográficas por frases como "la filosofía comparte el departamento académico con Teología y Cocina. ¡Vaya mezcla! Me imagino el diploma de Doctor en Filosofía, Teología y Gastronomía y me muero de risa", que muchos han interpretado que va dirigida hacia Tamara Falcó, pero del que, sin embargo, el Premio Nobel negó recientemente que incluyera dichas referencias pese a que en un principio sí aseguró que se trataba de un relato sobre su vida.

"Meterla en todo esto me parece caer muy bajo. Hay un límite para todo y lo han traspasado", un 'límite' por el que, de lo más contundente, la filipina ha hablado alto y claro en medio de la polvareda mediática que gira en torno a su ruptura con Mario Vargas Llosa por la carta que al parecer la exmujer del peruano, Patricia Llosa, le escribió a Isabel cuando empezó su relación con novelista en mayo de 2015.