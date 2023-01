Irene Rosales responde a las críticas tras su decisión de ocultar la cara de sus hijas: "Prefiero que no me sigáis"

Irene Rosales ha hablado alto y claro sobre la decisión, que ya era toda una evidencia si se indagaba en sus redes sociales, que ha tomado respecto a sus hijas Ana y Carlota. Y es que, desde hace un tiempo atrás, hemos visto como la influencer, que hasta entonces siempre había mostrado el rostro de las pequeñas, o bien por un lado apenas las ha expuesto en su perfil o bien les ha tapado la cara con algún emoticono.

Tal y como dejó constancia el pasado mes de diciembre en la foto que publicó con su primogénita con motivo de su séptimo cumpleaños donde cubrió sus ojitos con dos corazones rojos. Algo que se ha repetido nuevamente en la quinta imagen de su última publicación en Disneyland Paris donde, esta vez, una de las pequeñas aparece con el rostro semioculto por una línea para evitar ser reconocida.

Un firme gesto que ahora ha confirmado con un comunicado que ha compartido a través de sus Instagram Stories en el que se puede leer: "Para todas aquellas personas que parece molestarle que haya tomado la decisión de taparle la cara a mis hijas, siento deciros que si lo que pretendéis ver en mis redes es la cara de mis hijas, prefiero que no me sigáis, ya que desde hace un tiempo tomé la decisión de no sacarlas", ha comenzado escribiendo ante los numerosos mensajes que ha estado recibiendo.

Además, de lo más contundente, la mujer de Kiko Rivera ha añadido: "Ahora si os apetece montáis en cólera, pero sé que la gran mayoría respetará mi decisión".

Irene Rosales confirma que ha tomado la decisión de no mostrar el rostro de sus hijas | Instagram (irenerova24)

Las críticas que ha recibido respecto a su decisión

En el tablón de comentarios de su última publicación, donde aparece una de sus hijas con el rostro tapado, algunos de sus seguidores le han inmortalizado mensajes donde dejan prueba de que no acaban de entender por qué ahora ha tomado esta determinación cuando antes no dudaba en mostrarlas: "No sé por qué le tapa la cara a la niña, si estás harta de enseñarla" o "¿Por qué tapas la identidad de tu hija?".

Sin embargo, muchos otros también han salido en su defensa, aseverando que "aplaudo la decisión de tapar caritas, nunca es tarde", "No entiendo a la gente que se mete a criticar" o "No hagas caso a esos comentarios, no vale la pena. Son personas que no piensan en el daño que pueden hacer. Es tu vida y tú decides, y no tienes que contentar a todo el mundo. Deberían de aprender a respetar".