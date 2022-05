Irene Rosales enseña los nuevos retoques que se ha hecho en la cara

Aunque hace algunos meses, Irene Rosales decidió alejarse de la televisión, lo cierto es que a las redes sociales sigue muy pegadita. La mujer de Kiko Rivera sigue centrada en su carrera como influencer, pues la sevillana acumula más de 677 mil seguidores en Instagram.

Siempre se ha mostrado de lo más fiel con sus followers, incluso cuando se trata de revelar los retoques estéticos que se hace. En sus últimos stories, ha sido ella misma quien ha querido enseñar sus nuevos retoques, unos pinchacitos con los que la colaboradora se ha mostrado de lo más contenta por lo natural que le han quedado.

Irene Rosales muestra sus nuevos retoques estéticos | Instagram

Irene ha comenzado el vídeo explicando los retoques que se ha hecho esta vez: "Lo que he hecho ha sido subirme un poquito la puntita y ponerme el tabique recto", explicaba la joven tras haberse inyectado ácido hialurónico en la nariz. No es la primera vez que pasa por la clínica para hacerse algún cambio, pero según ha contado "se le estaba quitando el efecto de la otra vez".

No ha sido el único retoque al que se ha sometido, pues lo cierto es que también se ha inyectado bótox: "No me lo ponía desde principios de noviembre y ya me hacía un poco de falta porque yo tengo arrugas", confesaba justificando su miedo a que el día de mañana tenga marcas faciales por "las arruguitas".

Reflexión sobre las críticas

Irene también ha aprovechado para reflexionar sobre las críticas y sobre el qué dirán. "Habrá gente que diga que no paro de hacerme cosas", comenzaba la joven a narrar, tras asegurar que solo se realiza estos dos tratamientos y otro para ponerse labios, al cual lleva sin someterse un año.

"Es algo que no tengo que esconder, no es para nada malo ponerte bótox. Yo me veo la cara mucho más despejada y me la noto con más luminosidad", defendía adelantándose a los posibles comentarios de los haters. Sin duda, la andaluza lo tiene claro, y es que mientras su rostro no cambie, ¿por qué no someterse a los retoques para sentirse mejor?

