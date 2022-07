Ion Aramendi y María Amores reciben a su primera hija y desvelan todas las complicaciones de un parto que "no pintaba bien"

Este año está siendo especialmente 'baby boomer' y a la lista de famosos que han dado a luz en este 2022 se suman Ion Aramendi y María Amores. Ha sido durante la mañana de este sábado cuando la pareja daba la bienvenida oficialmente a Marieta, su tercer retoño en común.

Y es que los tortolitos han compartido en estos últimos meses de embarazo algunas reflexiones que no han dejado indiferente a nadie como la implicación de Ion Aramendi o las dificultades que María Amores estaba experimentando durante los últimos meses de gestación.

Fue el presentador quien dio la dulce noticia de que ya eran uno más en su familia. Y es que Marieta, "una maravilla" de 4 kilos, llegó a su vida este viernes.

Sin embargo, hasta ahora no se había sabido nada más acerca de María Amores, solo que "al ser (un parto) por cesárea y al haber algunas complicaciones" estaba "en reanimación".

María Amores, dos días en reanimación y un parto complicado

Tras dos días sin dar noticias, solo un escueto "están muy bien las dos" de Ion Aramendi, María Amores por fin se ha pronunciado y lo ha hecho contando con todo detalle cómo fue el parto.

Y es que María Amores y su pequeña Marieta estuvieron separadas "abruptamente" durante 30 horas: "Han sido unos días en los que las he pasado putas, no os voy a engañar", confesaba a sus seguidores.

El embarazo estaba previsto para este jueves y tuvieron que inducir el parto "durante 24 horas", pero esto no fue suficiente, ya que Marieta era muy grande y no podía salir y, según la periodista, "aquello no pintaba bien".

Tras intentar el parto instrumental y también fracasar, solo quedaba hacer cesárea. Lejos de ser un camino de rosas, "la cosa se complica mucho, pero mucho...", se sinceraba María.

Y es que la periodista ha tenido que pasar dos días en reanimación y sin probar bocado: "Sin comer, ni beber, con mil vías, transfusiones, oxígeno, un globo en el útero, medias compresoras y enmorfinada viva".

Ahora la familia está junta y feliz, pero María ha querido dejar un divertido consejo para todos sus seguidores: "Si eres un chihuahua enano, no te cruces con un gran mastín vasco o tendrás cachorros por encima de tus posibilidades corporales".

